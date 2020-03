'Ne možemo spriječiti zarazu, ali svi je možemo jako usporiti'

Prilog s njemačke televizije ZDF koji govori o pandemiji korona virusa vrlo je važan zbog poruka koje širi. Više ne možemo spriječiti zarazu i ova pandemija se ne može zaustaviti, ali ima nešto što možemo učiniti.

- Ono što moramo shvatiti je da se više ne radi o tome da spriječimo da ljudi dođu u kontakt s virusom. Ovo je pandemija, ovo se više ne može zaustaviti. Stručnjaci, pored svega što znaju, pretpostavljaju da će dvije trećine ljudi u Njemačkoj doći u kontakt s virusom i razboljeti se od njega. Velika većina njih, 80% imat će vrlo lake i lake simptome, a 20% trebat će liječničku pomoć. Šest posto zaraženih trebat će intenzivnu njegu. Šest posto ne zvuči mnogo, ali to je više od milijun stanovnika. Ako sada dozvolimo da se virusi eksponencijalno i ubrzano šire, kao što to rade prirodnim putem, onda će preopteretiti sve medicinsko osoblje, bolnice i liječnike. Sada se radi o tome da se val zaraze raspodijeli na što duži period. Još uvijek će se isti broj ljudi razboljeti, ali ne svi odjednom, već malo po malo. Situacija će se smiriti i svi će biti u mogućnosti dobiti maksimalnu pomoć moderne medicine. To je sada cilj. Što manje zaraze sad na početku. I zato su sada naočigled male stvari, poput pranja ruku, držanja udaljenosti i neodlazaka i neorganiziranja tuluma, jako važne: Ne samo za sebe, već prije svega za najslabije u ovoj, nadamo se dugačkoj, krivulji - navodi se u prilogu.

