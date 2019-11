'Ne nasjedajte na obećanja, već izađite na ulice i ne mičite se'

Samir Hadžić, član nadzornog odbora Uljanika, dobro zna kroz što trenutačno prolaze radnici Đure Đakovića u Slavonskome Brodu. Stotine radnika u pulskom brodogradilištu sličnu su agoniju s neisplatama plaća prolazili mjesecima.

Postavili smo mu pet pitanja o usporedbi situacije u Uljaniku i 'Đakoviću'.

1. Tko je po vama kriv za ovo što se događa u Đuri Đakoviću?

Nije dobro. Mislim da su potezi Uprave koja je nesposobna doveli do stanja u Đuri Đakoviću, ali je kriv i najveći pojedinačni vlasnik, a to je država koja ima više od 25 posto unutra. Koja kao i u slučaju Uljanika nije nadzirala imovinu i koja se uključuje tek onda kada voda dođe do grla, što je opet čini neodgovornim vlasnikom.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

2. Prije dva dana je objavljeno da će ipak uskoro biti isplaćena plaća. Čemu se radnici mogu nadati?

Ono što sam vidio iz medija je da su im uspjeli srediti plaću ali smatram da je to tek vatrogasna mjera, a poslije toga tko zna što će biti. Možda će se situacija stišati dok ne prođu izbori ali što nakon toga, smjena Uprave? Nju bi trebalo mijenjati odmah kada se do sad nije radilo ništa. Praviti se da nisu upoznati sa situacijom je još jedno loše opravdanje što dovodi do toga da Vlada i resorno ministarstvo reagiraju samo onda kada je voda došla do grla, kada je gotovo. Zašto je to tako, vjerojatno zato što postoje interesni lobiji kojima šutnja "dok ide-ide", odgovara.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

3. Koji bi trebao biti prvi potez države?

Država odmah trebala povući potez. Odmah bi trebala ući u Društvo,podvući crtu i vidjeti što se događa. Taj problem će koštati državu kao i u slučaju Uljanika, a bojim se da će koštati i radnike. Pošto Vlada i ministarstvo štetu plaća novcem poreznih obveznika, na kraju uvijek ispaštaju radnici i porezni obveznici, dok se oni posipaju pepelom.

Evidentno je da gospodarstvo u državi stoji ma klimavim nogama, a Hadžić kaže da se ono sustavno uništava.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

4. Kolika je odgovornost Vlade na ovo što se događa u Đuri Đakoviću?

Država uopće ne razmišlja o gospodarstvu i to je van svake pameti. Država niti želi niti se trudi a ti problemi su potez ove vlade ali nažalost i prijašnjih vlada. Svaka odgovorna vlada imala bi strategiju gospodarstva i strateške grane gospodarstva čiji bi plan i razvoj imao srednjoročni i dugoročni termin, što ova vlada nema na papiru, a čemu smo svjedoci kroz sva ova događanja. Što je sljedeće pitam se...

5. Koji je vaš savjet radnicima Đure Đakovića?

Radnici, ne nasjedajte na obećanja, izađite na ulice i ne mičite se s ulica dok se ne riješi problem. Glumili su i da im je stalo do nas, ali je 2500 radnih mjesta izgubljena. Ne vjerujte obećanjima!





