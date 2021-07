Počelo je virtualnim okupljanjem na news grupi krajem devedesetih. Tad smo se Jaša Čalogović i ja odlučili naći uživo. Nakon nekog vremena odlučili smo se naći uživo i pokušati uloviti komet Hale-Bopp, priča Boris Štromar, suosnivač i predsjednik AD Beskraj. “Otišli smo na Japetić, nebo je te noći bilo čisto i potpuno osuto zvijezdama. Smrzavali smo se, bio je treći mjesec i pred jutro smo dočekali komet. Imali smo sa sobom dva dalekozora, to je to. Nije da prije toga nismo vidjeli takvo nebo, ali ovo je bilo zaista posebno iskustvo. I tako je krenulo. Kasnije smo se okupljali na forumu portala www.zvjezdarnica.com. Svima nam je astronomija bila zajednički interes i to nas je povezivalo. Nakon nekog vremena, 1998. godine osnovali smo Astronomsko društvo Beskraj”, prisjeća se.