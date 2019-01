'Ne očekujem ništa, puno je tu nejasnoća i otvorenih pitanja'

O aktualnostima u SDP-u i državi s predsjednikom stranke Davorom Bernardićem u Dnevniku Nove TV razgovarao je Mislav Bago.

Počnimo prije s ovim slučajem i aferom Tolušić. Premijer Plenković kaže ''Ovo je nezabilježeno što na se događa''. Mislite li da je to uistinu jedan hakerski udar ili hibridno ratovanje, ili je to neki obračun među njima?

Pa doista je nezabilježeno. Svaki dan Vlada ide iz afere u aferu. Puno je tu nejasnoća, puno otvorenih pitanja. Sad se špekulira o tome da se, ovo što ste Vi rekli, to koristi za njihov međustranački obračun. Postoji pitanje jesu li zaista to autentične fotografije ili nisu.

Tvrdi da su falsifikati.

Ne znam. Nisu moje cipele, nisam ja. Nije moj sat, nisam ja. U svakom slučaju, čudno je što je DORH o cijelom slučaju saznao iz novina. Čudno je što Tolušić to nije prijavio na vrijeme. Čudno je što Tolušić priča o toj kriminalnoj bandi koju nije prijavio, a i sami ste utvrdili prije nekoliko dana da je njegova dužnost, kao i svakog drugog građanina Hrvatske, da to prijavi. Puno je to nepravilnost i nejasnoća. Ako me pitate što očekujem, ne očekujem ništa. DORH se pokazao da nije adekvatno reagirao ni u slučaju Uljanik, Borg, SMS i zato građani gube povjerenje u institucije ove zemlje i odlaze van.

Neki ste dan utvrdili listu za EU izbore, no već vam se jedna SDP-ovka zahvalila na stavljanju na listu. Što se dogodilo?

To je njena odluka, to je njeno pravo. Ona je pristala biti na listi, što se u međuvremenu dogodilo, ne znam. Ja sam predložio šest muškaraca i šest žena i poslali smo ljude u utrku.

Kakav ste vi to predsjednik stranke kada ne možete kontrolirati listu, ne možete kontrolirati svoj Klub zastupnika. Jeste li se ikada pitali je li problem u meni?

U SDP-u ima pravih demokrata i ovo je jaka lista sastavljena od ljudi koji su prepoznati. Oni će dati doprinos. Sasvim sigurno imali smo puno problema, ali pravi test naše spremnosti kao stranka imat ćemo na EU izborima.

Zašto ne idete onda na listu, napravite test, pa kažete svima, evo osvojio sam toliko i toliko.

Moj zadatak kao predsjednika SDP-a je biti ovdje u Hrvatskoj. Nikada predsjednik stranke nije išao na listu za EU parlament. I to je moja odluka koja je potpuno utemeljena i logična. Nema skrivanja, ali nema ni bježanja od odgovornosti. Nakon europskih izbora polažem račune Glavnom odboru. Polažem račune iako su tri i iako su četiri mandata. Moj zadatak je da vjerujem u listu koju sam predložio. Ja sam optimist. SDP će osvojiti dobar rezultat na EU izborima.

Jeste li vi osobno zvali Ivu Josipovića da se vrati u SDP?

Ivo Josipović je najbolji predsjednik kojeg je Hrvatska ikada imala, mi smo u kontaktu već dulje vrijeme i ja podržavam odluku da se vrati svome jatu. Povratak Josipovića samo može pomoći SDP-u i ojačati ljevicu.

Ne bojite ga se da vas pokuša smijeniti?

Ivo Josipović i ja smo dobri prijatelji. On je istinski socijal-demokrat. Hoće li on biti naš kandidat za predsjednika, o tome uopće nismo razgovarali. Odluku o tome donijet ćemo nakon izbora za EU parlament.