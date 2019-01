'Ne opravdavam grube riječi i psovke, a Grmoja je prvi počeo'

Zastupnik Nikola Grmoja je optužio Vladu da je veleizdajnička, je li normalno da se koriste takvi izrazi? Postoji crta iznad koje ne možete ići. Kad nekoga optužite da je veleizdajnik, onda ste ga optužili za teško kazneno djelo, a Grmoja je to učinio temeljem toga što se nije sastalo Povjerenstvo. Optužio je Vladu da je veleizdajnička jer nije blokirala Srbiju u pregovorima za ulazak u EU. Zna li on i njemu slični da Republika Srbija već pet godina pregovara s EU i da je od 34 otvorena poglavlja do sada otvorila 16, a zatvorila dva? Pregovarat će, dakle, još godinama. Poručio je u petak predsjednik Sabora Gordan Jandroković prilikom otvaranja spomenika dr. Franji Tuđmanu u Rugvici komentirajući cirkus i incident između premijera Andreja Plenkovića i mostovca Nikole Grmoje. Vrlo oštro je prozvao Grmoju za politički diletantizam, populizam i demagogiju.

- Pozivati da se Hrvatska dovede u međunarodnu situaciju koja bi joj naštetila, a i ovako Srbija ne napreduje prema EU i sada da mi sebe izlažemo i navlačimo kritike i moguće sankcije, kao Slovenija, to može samo onaj tko je politički priglup, tko ništa ne razumije ili je jako zlonamjeran - poručio je Jandroković.

Istaknuo je kako se Plenković nije imao namjeru fizički obračunati, a prema njemu je za incident kriv Grmoja. Pozvao je i medije da utvrde tko provocira.

- Svi moraju biti odgovorni za ono što čine i izgovaraju. Ali isto molim i vas da utvrdite gdje su korijeni i tko je taj koji provocira, tko je izazvao ovaj metež koji se dogodio, tko je koristio neprimjerene riječi i optuživao druge za veleizdaju. Nismo svi isti u svemu tome. Postoji reakcija i povod, a to je bilo ono što je izgovorio zastupnik Mosta. Ja ne opravdavam ni jednu tešku riječ ni psovku, ali napravite kronologiju što se događalo. Molio bih vas da prepoznate one koji se bore da te vrijednosti na kojima počiva Hrvatska i da ukažete na one koji kontinuirano provociraju i koriste govor mržnje te narušavaju zajedništvo koje treba u Hrvatskoj postojati

- rekao je Jandroković odgovorivši u tome i na pitanje o HDZ-ovom Josipu Đakiću koji je Grmoju psovao u Saboru.

Komentirao je i napad na srpsku djecu u Vukovaru. Na pitanje jesu li izjave vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave mogle biti povod za taj napad istaknuo je kako to ne zna pa oštro poručio:



- Je li u redu da se za vrijeme hrvatske himne netko ne digne? Ovdje se radi o djeci i naravno da treba štititi pravo privatnosti djece, ali isto tako bilo bi dobro poručiti da kada svira hrvatska himna, da se ustane jer je to iskazivanje poštovanja prema Hrvatskoj. Ali svatko mora snositi odgovornost za izrečeno i djela - rekao je.

Na pitanje o pet zahtjeva zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića za koje je rekao da će ih uputiti Plenkoviću i Vladi, Jandroković je odgovorio da ih nije vidio pa je i poklopio Bandića.

- Nećemo pristajati ni na kakve ucjene. Tko će ucjenjivati, ne može biti dio vladajuće koalicije i ako će ih biti onda ćemo ići na prijevremene izbore - poručio je.