(Ne)poznate činjenice o 9/11: Potražni psi u depresiji, čudesna evakuacija i povratak u smrt

Napad 11. rujna 2001. urezan je u kolektivno pamćenje kao najmračniji trenutak moderne američke povijesti. Ipak, iza poznatih slika rušenja tornjeva kriju se brojne nevjerojatne priče o preživljavanju, sudbonosnim odlukama i tajnama koje su godinama ostale skrivene. Donosimo deset zanimljivih činjenica o danu koji je promijenio svijet.

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Kobna poruka s razglasa

Samo 14 minuta prije udara drugog zrakoplova, službeni razglas u Južnom tornju objavio je: "Zgrada dva je sigurna. Nema potrebe za evakuacijom." Mnogi koji su već krenuli prema izlazu poslušali su uputu i vratili se u urede.

Čudesno preživljavanje iznad udara

Samo četiri osobe preživjele su udar u Južnom tornju nalazeći se na katovima iznad mjesta udara zrakoplova. Među njima su bili Brian Clark, koji je čuo zapomaganje i spasio Stanleyja Praimnatha iz ruševina na 81. katu.

Broj spašenih

Pomalo je nevjerojatna činjenica da je svega 20 ljudi spašeno iz ruševina. Većina spašenih bili su iz spasilačkih timova, poput vatrogasaca, članova Hitne pomoći...

Hrabrost psa vodiča

Slijepi Michael Hingson uspješno je evakuiran sa 78. kata zahvaljujući svojoj retriverici i psu vodiču, Roselle, koja ga je mirno vodila kroz kaos, dim i ruševine do sigurnosti.

Piloti u samoubilačkoj misiji

Dva pilota američke Nacionalne garde poletjela su u nenaoružanim mlažnjacima F-16 s namjerom da se vlastitim zrakoplovima zabiju u oteti let 93 i tako ga sruše prije nego što stigne do svoje mete u Washingtonu. Sve se odvilo toliko brzo, zbog toga nisu imali raketa na avionima.

Povratak u smrt

Otac Bretta Eaglesona, Bruce, uspješno se evakuirao sa 17. kata Južnog tornja. Međutim, vratio se natrag u zgradu kako bi spasiocima donio radio-uređaje te je poginuo prilikom urušavanja tornja.

Ignoriranje uputa koje spašava život

Brian Clark, voditelj protupožarne zaštite na 84. katu, odmah je nakon prvog udara u Sjeverni toranj počeo evakuirati svoje kolege, ignorirajući kasniju poruku s razglasa da ostanu u zgradi. Ta odluka spasila je život njemu i onima koji su ga poslušali.

Kontrast između dva tornja

Dok je razglas u Južnom tornju uvjeravao zaposlenike da su sigurni, iznad 90. kata pogođenog Sjevernog tornja ljudi su već počeli skakati u smrt zbog nesnosne vrućine i gustog dima.

Skrivene saudijske veze

Godinama nakon napada, deklasificirani dokumenti otkrili su veze otmičara s Omarom al-Bayoumijem, navodnim agentom saudijske obavještajne službe koji je dvojici otmičara pružio značajnu pomoć po njihovom dolasku u SAD.

Video koji je sve otkrio

Britanski istražitelji otkrili su videozapis na kojem al-Bayoumi detaljno snima zgradu američkog Kapitola – vjerodostojnu metu leta 93 – mjesecima prije napada.

Depresivni psi

Potražni psi koji su sudjelovali u akciji spašavanja postali su vidljivo depresivni nakon što su u ruševinama nalazili samo mrtva tijela. Situacija je toliko bila loša da su se ljudi namjerno skrivali u ruševinama kako bi ih psi pronašli i podigli im moral.

Daniel Suhr

On je bio prvi vatrogasac koji je poginuo tog dana. Stradao je nakon što je na njega pao čovjek s jednog od tornjeva...

Zaključak FBI-a

Stephen Moore, jedan od vodećih agenata FBI-a u istrazi, zaključio je kako su "diplomatsko i obavještajno osoblje Kraljevine Saudijske Arabije svjesno pružili materijalnu potporu otmičarima".