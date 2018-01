Ne propustite novi film Ridleyja S.: Sav novac svijeta

"Sav novac svijeta" film je o otmici 16-godišnjeg dječaka Johna Paula Gettyja III (Charlie Plummer) i očajničkom pokušaju njegove majke Gail (Michelle Williams) da nagovori njegovog djeda milijardera (Christopher Plummer) da plati otkupninu. Kada djed Getty odbije, Gail ga pokušava pridobiti jer otmičari njezinog sina postaju sve nasilniji i okrutniji. Gail i Gettyjev savjetnik (Mark Wahlberg) postaju neočekivani saveznici u utrci s vremenom koja na koncu otkriva prave i trajne vrijednosti ljubavi.

Ideja za film SAV NOVAC SVIJETA rodila se kada je producent Quentin Curtis knjigu o zloglasnoj otmici autora Johna Pearsona o Gettyju pod nazivom Painfully Rich: The Outrageous Fortune and Misfortunes of the Heirs of J.Paul Getty odnio scenaristu Davidu Scarpi.

Foto: Fabio Lovino

„Naravno, čuo sam za tu otmicu, ali sam i oduvijek želio snimiti film o novcu i o tome kako kontrolira i oblikuje živote ljudi. Kada malo razmislite, puno naših odluka ovisi o novcu, a ljudi koji nemaju novca imaju i ograničene mogućnosti. No, novac utječe i na bogate na način da im daje slobodu i moć.

Činjenica da je milijarder Getty mogao kao od šale platiti otkupninu, ali je to odbio jer nije mogao podnijeti da se oprosti od svog novca, ta njegova zloglasna škrtost i ono što ona predstavlja u emocionalnom smislu, zaintrigirale su Scarpu.

„Stoga ova priča nije standardni triler već preispituje moć koji novac ima nad ovim čovjekom, kako utječe na njegovu obitelj pa čak i otmičare. Najvažniji od svega je život djeteta, a on se ne može natjerati da plati otkupninu iz raznoraznih razloga. Ovaj bogati čovjek, najbogatiji na svijetu, je talac svog novca“, primjećuje Scarpa.

Foto: Claudio Iannone

U glavnim ulogama su Michelle Williams (Najveći showman), Christopher Plummer i Mark Wahlberg (Tatica se vratio za Božić) te Romain Duris, Charlie Plummer (Lean on Pete) i Timothy Hutton.

Film je inspiriran stvarnim događajima. Neke scene, likovi i dijalozi su izmišljeni u dramatične svrhe.

SAV NOVAC SVIJETA, u distribuciji Blitz, u CineStar i ostala kina stiže 25. siječnja, a ulaznice za film možete kupiti na blagajni kina ili online.

Tema: Promo sadržaj