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Ne propustite: Posebni prilog u čast herojima Oluje u utorak!

Piše 24sata,
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Ne propustite: Posebni prilog u čast herojima Oluje u utorak!
U operaciji Oluja 5. kolovoza 1995. oslobođen je Knin | Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
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Prisjećamo se najveće pobjede u novijoj hrvatskoj povijesti - trenutka kad je srce Hrvatske kucalo kao jedno. Kad su hrabrost, zajedništvo i ljubav prema domovini bili jači od svega.

U utorak, 4. kolovoza, potražite na kioscima veliko tiskano izdanje 24sata u kojem, osim dnevnih tema, donosimo i prilog na 24stranice povodom 31. obljetnice Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.

Prisjećamo se najveće pobjede u novijoj hrvatskoj povijesti - trenutka kad je srce Hrvatske kucalo kao jedno. Kad su hrabrost, zajedništvo i ljubav prema domovini bili jači od svega.

Pokrovitelji projekta su Janaf i Končar.

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ZAGREB - Udruga Animalex reagirala je nakon uginuća lavice u Zoološkom vrtu Grada Zagreba, objavivši snimku njezinih posljednjih trenutaka. U priopćenju navode kako smatraju da je do tragedije došlo zbog prerano započetog zajedničkog boravka lavice i lava u istoj nastambi te ističu da su im se javili posjetitelji koji tvrde da je lavica već tijekom vikenda imala vidljive ozljede. Također su izrazili zabrinutost zbog načina na koji je, prema njihovim tvrdnjama, osoblje pokušalo zaustaviti napad te su postavili pitanja o primjeni protokola i korištenju opreme za omamljivanje životinja.
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