Ne propustite: Posebni prilog u čast herojima Oluje u utorak!

U utorak, 4. kolovoza, potražite na kioscima veliko tiskano izdanje 24sata u kojem, osim dnevnih tema, donosimo i prilog na 24stranice povodom 31. obljetnice Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.

Prisjećamo se najveće pobjede u novijoj hrvatskoj povijesti - trenutka kad je srce Hrvatske kucalo kao jedno. Kad su hrabrost, zajedništvo i ljubav prema domovini bili jači od svega.

Pokrovitelji projekta su Janaf i Končar.