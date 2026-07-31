Prisjećamo se najveće pobjede u novijoj hrvatskoj povijesti - trenutka kad je srce Hrvatske kucalo kao jedno. Kad su hrabrost, zajedništvo i ljubav prema domovini bili jači od svega.
DAN POBJEDE
Ne propustite: Posebni prilog u čast herojima Oluje u utorak!
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U utorak, 4. kolovoza, potražite na kioscima veliko tiskano izdanje 24sata u kojem, osim dnevnih tema, donosimo i prilog na 24stranice povodom 31. obljetnice Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.
Prisjećamo se najveće pobjede u novijoj hrvatskoj povijesti - trenutka kad je srce Hrvatske kucalo kao jedno. Kad su hrabrost, zajedništvo i ljubav prema domovini bili jači od svega.
Pokrovitelji projekta su Janaf i Končar.
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