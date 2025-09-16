Ne propustite! U srijedu na dar uz 24sata gumica za brisanje

Škola je tek počela, a školski pribor svakog školarca nije potpun bez gumice za brisanje. Uz novine 24sata u srijedu imate priliku dobiti vesele gumice za brisanje. U srijedu, 17. rujna, na naslovnici naših dnevnih novina darovat ćemo svakog čitatelja i čitateljicu s ovim neizostavnim dijelom školskog pribora.

Gumice su vesele, sa šarenim morskim motivima, pa ako ste slučajno baka ili djed u mirovini, svojim ćete unucima nabaviti nešto kvalitetno i nešto što će im zaista zatrebati od početka školske godine, a u školi će biti glavna ‘fora’.

Iako danas i odrasli rijetko pišu olovkama i kemijskama, možda će vam dobro doći kod rješavanja križaljki koje, ako ste pogrešno nešto ispunili, lako možete pobrisati.