Obavijesti

News

Komentari 0
DAR ZA SVAKOG ČITATELJA

Ne propustite! U srijedu na dar uz 24sata gumica za brisanje

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Ne propustite! U srijedu na dar uz 24sata gumica za brisanje

U srijedu, 17. rujna, na naslovnici naših dnevnih novina darovat ćemo svakog čitatelja i čitateljicu s ovim neizostavnim dijelom školskog pribora.

Škola je tek počela, a školski pribor svakog školarca nije potpun bez gumice za brisanje. Uz novine 24sata u srijedu imate priliku dobiti vesele gumice za brisanje. U srijedu, 17. rujna, na naslovnici naših dnevnih novina darovat ćemo svakog čitatelja i čitateljicu s ovim neizostavnim dijelom školskog pribora.

Gumice su vesele, sa šarenim morskim motivima, pa ako ste slučajno baka ili djed u mirovini, svojim ćete unucima nabaviti nešto kvalitetno i nešto što će im zaista zatrebati od početka školske godine, a u školi će biti glavna ‘fora’.

Iako danas i odrasli rijetko pišu olovkama i kemijskama, možda će vam dobro doći kod rješavanja križaljki koje, ako ste pogrešno nešto ispunili, lako možete pobrisati. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Panika na Baltiku. Dronovi iz Rusije upali u još jednu NATO članicu? 'Ovo je zastrašujuće...'
SVE JE PREKRIVENO?

Panika na Baltiku. Dronovi iz Rusije upali u još jednu NATO članicu? 'Ovo je zastrašujuće...'

Mislim da bi Odbor za nacionalnu sigurnost i obranu trebao ovo pitanje postaviti na svoj neposredni dnevni red i dobiti vrlo jasne odgovore. Jer ono što vidimo je zastrašujuće, kazao je bivši premijer Litve...
FOTO Orijentalni stršljen stigao je i u Hrvatsku: 'Očekujemo da će se proširiti dalje po državi'
MOŽE BITI SMRTONOSAN

FOTO Orijentalni stršljen stigao je i u Hrvatsku: 'Očekujemo da će se proširiti dalje po državi'

Stručnjak iz udruge Hyla, Toni Koren, kazao je da je ovo prvi potvrđeni nalaz u Hrvatskoj nakon '70-ih godina. Pronašao je dva gnijezda kraj Splita
Drama u Zagrebu: Pucnjava u automat klubu, zaštitara napali i srušili na zemlju. Pobjegli su
OZLIJEĐEN JE

Drama u Zagrebu: Pucnjava u automat klubu, zaštitara napali i srušili na zemlju. Pobjegli su

Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025