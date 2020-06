'Ne rukujem se ni sa kim, osim s Ćirom! Virus ne skače s ramena'

Ćiro je gledao utakmicu i nakon toga smo dezinficirali ruke i on i ja, to je vrlo jednostavan i zaokružen kontakt. Prema tome, svi ovi koji me prate znaju da pazim, rekao je premijer

<p>Čakovec, Varaždin, Bednja, Krapina, Zabok. Od ranog jutra je Andrej Plenković, što u ulozi predsjednika Vlade, što predsjednika HDZ-a, obilazio zajedno sa svojim kandidatima treće izborne jedinice. Susreti bez rukovanja, fotografiranje bez dodirivanja, ali uz nikakvu fizičku distancu. A tako će i sutra pohoditi Slavoniju od Požege, preko Vukovara i Vinkovaca do Slavonskog Broda.</p><p>U to vrijeme glavna tema koja ga prati, dakako, <b>jest samoizolacija.</b> Odnosno, njegov ne odlazak u samoizolaciju nakon što je bio u kontaktu sa srbijanskim tenisačem Novakom Đokovićem, koji je kasnije ustanovio da je zaražen korona virusom.</p><p>- Što se mene tiče, ta je stvar zatvorena i na to smo jučer odgovorili. Vidjeli ste o kakvom je kontaktu riječ. Da je bila riječ o <b>bliskom kontaktu, slijedio bih upute epidemiologa, a ne nekih nadriliječnika iz opozicije -</b> rekao je na pitanja novinara nije li licemjerno pozivati građane da budu odgovorni dok on istodobno ne ide u samoizolaciju.</p><h2>'Testirat ću se opet ako treba'</h2><p>Na pitanje ne misli li da će mu na izborima naštetiti činjenica da nije otišao u samoizolaciju, barem iz predostrožnosti i kao primjer drugima, Plenković je poručio da neće.</p><p>- Neće, neće. Ljudi su ozbiljni i vide tko što radi - rekao je.</p><p>Ako bude potrebe, dodao je, testirat će se ponovno ovih dana.</p><p>- Ali ne vidim potrebu - istaknuo je, a<b> kasnije otkrio kako je testirao i obitelj. </b>Novinari su ga upitali da li to onda znači da doza straha ipak postoji.</p><p>- Nema straha nego odgovornosti. Još jednom ponavljam, nije bilo bliskog kontakta. ne slušati političke aktiviste, nadri liječnike iz oporbe. Njihov stav o ovome je neprihvatljiv i gotovo, to je to. Za razliku što propitkujete mene jer ste našli jednu fotografiju na kojoj se rukujem s Ćirom Blaževićem, bilo bi dobro da malo više govorite o tome kako se grle i rukuju čelnici oporbe - rekao je, a na opasku kako svi to rade, pa eto i on, Plenković je ponovio kako "se ne rukuje, osim sa Ćirom Blaževićem".</p><p>- A dobro, Ćiro je gledao utakmicu (HDZ-ovaca na Jarunu, op.a) i nakon toga smo dezinficirali ruke i on i ja, to je vrlo jednostavan i zaokružen kontakt. Prema tome, svi ovi koji me prate znaju da pazim, nije isto da nekoga taknete nekoliko sekundi po ramenu <b>jer virus ne skače s ramena</b> - poručio je. </p><p>Na pitanje nije li kontradiktorno da se sada bliski kontakt kvalificira kao onaj u trajanju od 15 minuta, dok su do sada u samoizolaciju morali ljudi koji su bili i kraće od toga ili čak i oni za koje se sa sigurnošću nije znalo da su bili u kontaktu sa zaraženim, ali su se iz predostrožnosti trebali izolirati, Plenković je pročitao da su upute HZJZ-a od početka bile takve.</p><p>Što se tiče predizborne kampanje, istaknuo je kako je ona već prilagođena epidemiji korona virusa, da nema velikih skupova i je u potpunosti drugačija nego prethodne.</p><p>- Naša Vlada je pobijedila Covid-19 u prvom valu, pa danas imamo izrazito nizak broj aktivnih slučajeva - rekao je Plenković i istaknuo primjer Francuske koja će također u izbore s puno većim brojem novih slučajeva.</p><p>U Čakovcu je, kao predsjednik Vlade, položio <b>kamen temeljac za gradnju nove zgrade srednje škole.</b></p><p>- Posebno mi je drago da je tema obrazovanja i znanosti bila prioritet za mandata naše Vlade. Mi smo povećali proračun za 35 posto za znanost i obrazovanje, za 18 milijardi kuna. Toliko ulaganja u obrazovanje nije bilo nikada. Proveli smo obrazovnu reformu, pokrenuli nove kurikulume, koji su usklađeni i dogovoreni između svjetonazorski, ne nužno istih, nego različitih opcija i mislim da je to velika vrijednost - istaknuo je Plenković dodavši kako sve to govori kako su svjesni da je budućnost Hrvatske ovisna o investicijama u obrazovni sustav i mlade.</p><h2>Govorio protiv Živog zida</h2><p>- Stoga hrvatski obrazovni sustav treba pripremati za tržište rada, europsko tržište, globalno, moraju biti u stanju nositi se s konkurencijom mladih ljudi iz drugih zemalja. I to je glavna poruka svim učenicima da rade na sebi, da budu neovisni, društveno angažirani - rekao je.</p><p>Nakon Čakovca, posjetio je i Tehnološki park u Varaždinu. Puno njih natiskalo se uz njega u uskim hodnicima, ali u malu multimedijalnu dvoranu na prezentaciju ipak nisu mogli svi ući. Za to vrijeme u Zagrebu ispred središnjice <b>HDZ-a okupili su se Živozidaši</b> i članovi okupljeni oko njihove koalicije, predvođeni Ivanom Sinčićem i Ivanom Pernarom ustvrdivši kako je Plenkovićev ne odlazak u samoizolaciju samo dokaz onog što mjesecima tvrde, a to je da korona ne postoji i nije opasna.</p><p>- To je svojstveno takvoj stranci. Sigurno je laž preko devet milijuna zaraženih u svijetu, stotine tisuća umrlih. Neka odu u SAD pa provjere statistiku, ako ne vjeruju Hrvatskoj. Ali to je dobro, neka budu još glasniji i neka još glasnije artikuliraju te teze. Siguran sam da će hrvatski građani to honorirati na izborima. Nisam ništa pametnije očekivao od te ekipe - poručio je Plenković.</p><p>Potom je posjetio Bednju, a onda i Krapinu, a u međuvremenu ga je i <b>Restart koalicija ponovno napala da ugrožava zdravlje ljudi hodajući po Hrvatskoj, </b>umjesto da je u samoizolaciji. Optužili su Hrvatski teniski savez, zajedno s Plenkovićem i HDZ-om, za debakl teniskog turnira u Zadru na kojem se nisu poštivale nikakve mjere HZJZ-a, a s kojeg je otišlo nekoliko zaraženih tenisača.</p><h2>'Maras je stalker'</h2><p>- Organizatori su HTS i Adria Tour i oni su obzir trebali uzeti sve preporuke epidemiologa. Namjera organizatora je bila dobra, promovirati Hrvatsku, turizam i tenis, dogodilo se to što se dogodilo. Đoković i Dimitrov su se ispričali. Sve je to nešto što je očekivano u kontekstu otvaranja granica i reaktiviranja gospodarstva. To je taj dio plesa o kojem smo govorili. Moramo se naučiti odgovorno ponašati i živjeti s tim - rekao je Plenković naglasivši kako je to ta ekipa nadriliječnika okupljena u Restart koaliciji.</p><p>- Maras poznat kao 'stalker' u Saboru, koji trči za mnom po različitim odborima ili Beljak koji se proslavio u mladosti sa obijanjem auta. Dakle, ako je to ekipa koja će mene u svojim izjavama vrijeđati, onda ćemo to otklanjati i razgrtati. Moramo vidjeti tu razliku između takve ekipe i onoga što nudimo mi - rekao je Plenković.</p><p>Napomenuo je da eventualni propusti u Zadru nemaju veze s Vladom te da to moraju<b> iz HTS-a objašnjavati.</b></p><p>- Mi smo u kampanji, vidjeli ste fotografije Bernardića kako se grli, ljubi i rukuje. Ja samo s Ćirom Blaževićem. Uspostavite vi balans tko se odgovorno, a tko neodgovorno ponaša na terenu - poručio je novinarima dodavši kako treba stati s tom temom.</p><h2>'Drama je nerazumljiva'</h2><p>Hrvatska je, naglasio je, među prve tri članice EU po broju zaraženih na milijun stanovnika te mu je nerazumljiva ovakva drama i panika oko toga.</p><p>- Očito opozicija priželjkuje da nema opet sučeljavanja, nema drugog razloga pa koriste jeftine opcije da budu u eteru, kad već nemaju programa za razliku od nas. Mene zanimaju građani, veća plaća, manji porezi, kako bi se ti isti stalker i obijač auta snalazili na Europskom Vijeću, da li bi oni izlobirali 22 milijarde za Hrvatsku - istaknuo je Plenković.</p><p>Na pitanje ne misli li da bi kod građana bolje odjeknulo prije izbora da je otišao u samoizolaciju i odradio sučeljavanje videovezom, kao i sve ostale obveze, Plenković je poručio kako postoje mišljenja HZJZ-a, epidemiologa, infektologa, propisi prema kojima nema samoizolacije ako nema bliskog kontakta.</p><p>- Radi se o odluci koju donosi struka. Nadriliječnike, političke aktiviste, oporbu koja nema nikakvu viziju za budućnost Hrvatske, hraniti s time na bazi nekakvih apstrakcija ne dolazi u obzir i ta tema je zatvorena i riješena - poručio je.</p><p>Što se tiče treće izborne jedinice, u kojoj HDZ baš i ne stoji dobro, Plenković je istaknuo kako na listi imaju ljude koji imaju iskustva u Vladi i u Saboru i koji su gradonačelnici brojnih gradova. Na opasku da HDZ ovdje koalira s gradonačelnikom koji je nepravomoćno osuđen za kaznena djela i da je financijski oštetio grad, Plenković poručuje <b>"a dobro."</b></p><p>- To je suradnja na lokalnoj razini. Svima nam je poznat taj slučaj, traje godinama i vidjet ćemo kako će biti daljnja situacija u tom slučaju - rekao je. </p><p>Obilazak sjevera Hrvatske završio je na željezničkom kolodvoru u Zaboku. Ali nije sjeo u vlak nego je obišao radove na modernizaciji i elektrifikaciji pruge Zaprešić-Zabok.</p>