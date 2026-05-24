Prometna nesreća se dogodila oko 06:40 sati ujutro u mjestu Uljanik. Vozačica je zbog nekontrolirane brzine sletjela s ceste. Policija je objavila kako ju je alkotestirala
NE SMITE TU PARKIRAT Objavili detalje o nesreći kod Garešnice. Evo koliko je vozačica napuhala!
Pijana vozačica (29) je u nedjelju ujutro sletila s ceste te udarila u kuću u Uljaniku kod Garešnice, potvrdila nam je bjelovarsko-bilogorska policija.
Prometna se dogodila oko 06:40 sati ujutro kada se djevojka vozila autom daruvarskih registracija. Kako su nam kazali iz policije, nije prilagodila briznu osobinama i stanju ceste. Zahvatila je bankinu te se krneula nekontrolirano kretati odvodnim kanalom. Tom prilikom je došlo do zanošenja automobila te je udarila u dvorišnu ogradu i kuću.
Na vozilu i kući je nastala materijalna šetat. Vozačica je bila pod utjecajem alkohola od 1,43 promila.
U prometnoj nesreći nema ozlijeđenih ljudi.
Zbog izazivanja prometne nesreće i neprilagođene brzine, policija će ju kazniti sa 130 eura te je zbog alkohola u krvi izdan prekršajni nalog.
- Po dolasku vatrogasaca utvrđeno je da nema potrebe za tehničkim izvlačenjem osobe iz vozila, budući da je osoba samostalno izašla iz vozila. Osobu je preuzela i zbrinula HMP Garešnica - javili su vatrogasci.
Vatrogasci su osigurali mjesto događaja te poduzeli preventivne mjere na vozilu kako bi se uklonila mogućnost nastanka požara.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+