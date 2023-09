Ne stišava se bura u SDP-u oko Grbina, dio njih traži da se na izborima izabere novi kandidat!

Ne stišava se bura i rasprava u SDP-u treba li predsjednik stranke Peđa Grbin biti i kandidat za premijera te stranke. Na prošlotjednom predsjedništvu se raspravljalo o toj temi, na stol ju je stavio sam Grbin ponukan unutarstranačkim neistomišljenicima i dobio je potporu predsjedništva. Međutim, čak troje potpredsjednika stranke, Biljana Borzan, Ranko Ostojić i Sabina Glasovac, te član predsjedništva Mišo Krstičević su izrazili sumnju da je Grbin dobar izbor za premijera zbog lošeg rejtinga u javnosti.

Nakon što je dobio tu bitku, Grbin je izjavio da sebe vidi kao budućeg predsjednika Vlade nakon parlamentarnih izbora iako se SDP vrti oko 15 posto podrške birača.

Ali time nije zatvorio temu i o njoj će se ponovno raspravljati na subotnjem Glavnom odboru SDP-a. Saznajemo da je član Glavnog odbora Tihomir Jaić poslao prijedlog nadopune dnevnog reda najvišeg tijela stranke. Njime traži da se provedu izbori kako bi stranka izabrala tko će biti njihov premijerski kandidat. Jaić koji djeluje uz potporu onih koji smatraju da Grbin nije najbolji izbor, predlaže raspisivanje izbora sličnih onim na kojim se bira predsjednik stranke.

Raspisali bi se izbori, svatko bi se mogao kandidirati, onda bi se sučeljavali po stranačkim podružnicama, pa bi članovi i simpatizeri u konačnici izabrali tko bi trebao biti premijerski kandidat. Jaić i dio istomišljenika smatra da bi tako prošao Zvonimir Mršić, bivši čelnik Podravke i bivši gradonačelnik Koprivnice koji se povukao iz aktivne politike.

Glavni odbor će većinom glasova vjerojatno odbiti takav prijedlog. Argument bi bio da je besmisleno provoditi takav unutarstranački postupak kad su parlamentarni izbori pred vratima.

- Jaić nije neki bitan faktor, ali pitanje je tko iza te inicijative stoji. Dio predsjedništva koji izražava skepsu prema Grbinu nije ponudio alternativu o kojoj bi se raspravljalo. Peđa im je svima otvoreno rekao da sve treba raspraviti, ali kad se odluka donese, onda svi trebamo ići zajedno. Ne vjerujem zato da će ta inicijativa za izborim proći, a nije mi jasno koji su motivi da se sada gura. Nema jamstva da bi Mršić bio bolji kandidat, a samo bi se produbili sukobi u stranci – kaže nam jedan istaknuti SDP-ovac.

No, i ako prijedlog bude odbačen, on pokazuje u kakvoj krizi je najveća oporbena stranka koja je već prošla niz raskola. Parlamentarni izbori će biti u roku šest do devet mjeseci, a oni su opet podijeljeni i oko toga tko bi ih trebao voditi na njima. I kako će uvjeriti birače da je Grbin najbolji izbor kad čak i dio vrha stranke koju on vodi smatra da on ne treba biti kandidat za premijera?