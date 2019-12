'Ne treba pričati o čistkama u HDZ-u jer će Kolinda pobijediti'

Predsjednik hrvatskog Sabora Gordan Jandroković poručio je u ponedjeljak kako o čistakama u HDZ-u nije potrebno govoriti jer će na predstoječim predsjedničkim izborima pobijediti njihova kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović.

- O tome u ovome trenutku uopće nije potrebno govoriti, zato što vjerujem da čvrsto iza naše kandidatkinje stoje naši svi dobronamjerni članovi. U ovome trenutku svi smo posvećeni tome da naša kandidatkinja pobijedi na izborima - poručio je Jandroković u Saboru prilikom preuzimanja Betlehemskog svijetla.

Čistke nakon predsjedničkih izbora u HDZ-u, onih članova koji neće podržati kandidatkinju Grabar-Kitarović, najavio je ministar državne imovine Mario Banožić.

Jandroković je dodao ako bude onih članova koji neće biti dobronamjerni, da će s njima razgovarati kada za to dođe vrijeme.

Na pitanje koliko je još HDZ-a spreman donirati za kampanju Grabar-Kitarović, Jandroković je rekao da se može potrošiti osam milijuna kuna. "Vrlo pedantno pratimo sve troškove i prihode koje imamo", poručio je Jandroković.

Naglasio je da ako bude potrebno da će dosegnuti i zakonski maksimum od osam milijuna kuna. "Svake godine je tako, na svakim izborima HDZ iskoristi onoliko koliko je potrebno", kazao je.

Komentirao je i navode Grabar-Kitarović, koja je u Osijeku izjavila da "ima dogovor s određenim državama kako će Hrvati na internetu, radom od kuće, zarađivati 8000 eura".

- Očito je da se dosta izmijenio način rada, pogotovo mlađih generacija, oni rade od kuće i zarađuju vrlo dobro. Koliko ja znam sve je više onih koji rade od kuće i zarađuju puno bolje nego što zarađuju oni koji dolaze na radna mjesta. Predsjednica je ostvarila izvanredne međunarodne veze u svojem mandatu s poslovnim ljudima i političarima - objasnio je Jandroković.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Predsjednički kandidat Zoran Milanović danas ga je prozvao "agentom 808", aludirajući na broj preferencijalnih glasova koje je dobio 2016. na parlamentarnim izborima.

Pojasnio je kako je godinu ranije na izborima bio kandidat u 6. izbornoj jedinici, te je tada dobio 8100 preferencijalnih glasova.

- A 2016. ja sam bio glavni tajnik HDZ-a izabran mjesec i pol dana prije parlamentarnih izbora. Odradio sam kompletnu pripremu za izbore, bio sam na listi iza predsjednika HDZ-a Plenkovića, i normalno mi je da sam tada dobio manje glasova - objasnio je Jandroković.

Naglasio je kako Milanović ni danas nije odgovorio na pitanje koje mu je postavio o tome što je i za koga radio posljednje tri godine.

- On i danas nije rekao s kime je radio. Da je rekao s kime je radio u trenutku kada sam prvi put postavio to pitanje, ta polemika ne bi bila ni potrebna, ali on to ne govori. Čovjek očito nešto mulja, jer najlakše bi bilo reći s kime radi i bilo bi gotovo - ustvrdio je Jandroković.

Tema: Predsjednički izbori