Ne treba se čuditi što nema dovoljno radnika za sezonu. Dovoljno je vidjeti plaće

Još jedna sezona je pred nama, a ona bi prema svim pokazateljima trebala biti još bolja i od prethodne. Međutim, i dalje nam ostaje isti problem, odnosno još i veći nego lani, a to je nedostatak radne snage. Lani smo već imali kroničan nedostatak radne snage, a sad ćemo imati još i veći. Uz to će i turista biti više, što je recept za nekvalitetnu ugostiteljsku ponudu, a u konačnici to može imati kobne posljedice za domaći turizam jer se turisti neće vraćati, pa će Hrvatska od turizma slabije zarađivati. Hrvati su već davno shvatili da im je isplativije otići raditi izvan Hrvatske nego odlaziti na more odraditi sezonu, a sad su to shvatili i naši susjedi, u koje su se dosad poslodavci s Jadrana najviše uzdali.