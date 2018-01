Ne vjerujem da je Milinovićeva ostavka napad na HDZ i Vladu

Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Čorić nije želio u četvrtak uoči sjednice Vlade komentirati pobunu ličkog HDZ-a i ostavku Darka Milinovića na mjesto predsjednika Županijske organizacije HDZ-a koji ju je dao jer je ministar Čorić za ravnatelja NP Plitvička jezera izabrao Tomislava Kovačevića, a ne kandidata kojeg su predlagali on i lički HDZ.

- Ne bih ulazio u to, nemam komentara. Tomislav Kovačević izbor je stručnog povjerenstva Ministarstva zaštite okoliša i to povjerenstvo je ocijenilo Kovačevića kao najboljeg kandidata - kratko je rekao novinarima na Markovu trgu.

Ni ostali ministri nisu željeli komentirati ovu situaciju.

Jedino je ministar uprave Lovro Kuščević stao i kratko rekao kako ne misli da je to napad na predsjednika HDZ-a, premijera Andreja Plenkovića i Vladu.

- Treba poštivati svačiju volju. No, ne mislim da to išta govori o stanju u HDZ-u. Ne vjerujem da je to napad na Plenkovića i Vladu. HDZ je kompaktna, čvrsta, a svi ovi manji problemi su nešto što ćemo mi nadići - rekao je Kuščević.