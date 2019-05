‘Ne vjerujem u priče da mi je posinak umro zbog utrkivanja'

Čuo sam naklapanja, no svašta se priča. Istraga još traje, nije potvrđeno da se radi o utrkivanju. Uzrok nesreće je prebrza vožnja, dogodila se nesreća i to je to, ne daj Bože nikome, rekao nam je Josip Šterle, dodajući da je njegov posinak bio jako dobar i vrijedan mladić.

Mladić iz Velikog Jadrča bio je suvozač u Audiju u kojem je u petak oko 22.25 sati u Dragi Lukovdolskoj s kolnika sletio njegov najbolji prijatelj (18).

- Za tri dana je trebao završiti srednju školu za CNC operatora u Moravicama. Tako se veselio tome. Govorio je majci da jedva čeka da završi školu i da se zaposli da joj pomogne - kaže partner majke poginulog mladića. Vozač Audija lakše je ozlijeđen.

- Protiv njega podnosi se prijava zbog sumnje da je izazvao prometnu nesreću. Predan je pritvorskom nadzorniku - rekli su u policiji koja je utvrdila kako je uzrok nesreće prebrza vožnja. I do njih su došle špekulacije da je prometnoj nesreći prethodilo utrkivanje s drugim automobilom. Da stvar bude gora, drugi sudionik „trke“ se, navodno, nakon slijetanja Audija nije niti zaustavljao, već je produžio dalje. Policija i dalje provodi kriminalističko istraživanje.

- Ma to je prestrašno! Zar je do toga moralo doći. Postoji skupina mladića, , u dobi od 18 do ranih 20-ih godina, kojoj s vremena na vrijeme dođe da se po staroj riječkoj utrkuju autima. To su mladi dečki, s tek položenim vozačkim ispitima. Inače su dobri momci, pristojni i ne piju alkohol, ali divljaju s autima po cesti i eto što se dogodilo. Baš je vozača koji je sletio s ceste već više ljudi upozoravalo na njegovu obijesnu vožnju, a vozi tek nekoliko mjeseci i eto što se dogodilo. Nažalost, jedan mladi život je ugašen. – ogorčeno nam govori goranka.