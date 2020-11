Ne volite baš čistiti? Onda vam se ovo svakako isplati kupiti na popustu za Crni petak

Volimo kad nam je dom čist i uredan, ali najčešće mrzimo čistiti i pospremati. Nasreću, danas postoje roboti koji će to činiti umjesto nas, a neke od njih pronašli smo na odličnim popustima za Crni petak

<p>Groznica zvana Crni petak službeno je počela. Dok će mnogi pohrliti u prodavaonice i osvježiti svoj ormar novim krpicama, obućom i modnim dodacima te se počastiti ponekim beauty proizvodima, neki najveće popuste u godini jedva čekaju kako bi napokon ulovili <strong>odlične gadgete i druge kućanske uređaje</strong> po povoljnijim cijenama. U moru laptopa, mobitela, televizora, igraćih konzola, aparata za kavu te drugih kućanskih uređaja, za oko nam je zapela genijalna ponuda <strong>usisavača i perača podova <a href="http://www.irobot.hr/proizvodi.html" target="_blank">iRobot</a></strong>. Zato, ako su vam usisavanje i pranje podova najomraženiji kućanski posao, onda nastavite čitati i otkrijte koji su to modeli na popustu!</p><h2>Pod čist ko suza</h2><p>Često uz natrpan raspored <strong>nemamo vremena </strong>kuću ili stan održavati čistim koliko bismo htjeli, pa su mrvice, prašina i ostala prljavština nezaobilazni dio naše svakodnevice. Ako uz posao i druge obaveze imate i <strong>djecu </strong>ili <strong>kućnog ljubimca</strong>, vječno čisti podovi mogu se činiti nemogućom misijom.</p><p>Zato je ovogodišnji <strong>Crni petak</strong> idealan da napokon nabavite kućnu pomoćnicu koja će čistiti umjesto vas, a <a href="https://www.irobot.hr/robotski-usisavaci/roomba-698.html" target="_blank"><strong>iRobot Roomba 698 </strong></a>svakako je dobra investicija. Opremljen nizom inteligentnih senzora i moćnim sustavom čišćenja, uspješno se nosi sa svakodnevnom prljavštinom, prašinom i dlakama kućnih ljubimaca.</p><p>S WiFi vezom kombinira troslojni sustav čišćenja s dvjema višeslojnim četkicama te ima <strong>posebno dizajniranu bočnu četkicu za čišćenje kutova i rubova</strong> i snagu usisavanja tako da može očistiti sve, od najmanjih čestica do veće prljavštine s vašeg poda. Uz pomoć tehnologije Dirt Detect robot otkriva područja koncentrirane prljavštine i obrađuje ih još temeljitije, a pomoću praktične aplikacije iRobot HOME možete početi s čišćenjem ili postaviti raspored s bilo kojeg mjesta u bilo koje vrijeme. </p><p>Još jedan odličan model je <a href="https://www.irobot.hr/robotski-usisavaci/roomba-e5154.html" target="_blank"><strong>Roomba e5154</strong></a> iz napredne serije e5. Ovaj robotski usisavač posjeduje revolucionarnu tehnologiju AeroForce, koja očisti i<strong> do 50% više smeća</strong>, prašine i kose sa svih vrsta podova. Također, AeroForce trostupanjski sustav čišćenja koristi kombinaciju odvajanja, četkanja i usisavanja za učinkovito čišćenje. WiFi veza omogućuje upravljanje robotom pomoću <strong>mobilne aplikacije iRobot HOME </strong> i kad niste kod kuće.</p><p>Uređaj uključuje i način virtualnog zida VirtualWall, koji usmjerava robota da čisti ondje gdje vi to želite i zaobilazi one prostorije koje ne želite čistiti. Način HALO zadržava robota na distanci od predmeta koje želite zaštititi, npr. posude s vodom i hranom svojega kućnog ljubimca.</p><h2>Za one koji žele više</h2><p>U posebnoj ponudi za Crni petak je i <strong><a href="https://www.irobot.hr/robotski-usisavaci/roomba-971.html" target="_blank">Roomba 971</a>, </strong>koji,<strong> </strong>za razliku od drugih robota, ima <strong>novu navigaciju iAdapt 2.0 </strong>s vizualnim prepoznavanjem prostora. Za ograničavanje područja možete koristiti novi virtualni zid s dvostrukim djelovanjem. Od prethodnih serija razlikuje se po tome što ne čisti više po spiralnim i dijagonalnim uzorcima nego se kreće kvadrat po kvadrat po ravnoj crti. Roombom se upravlja preko mobilne aplikacije za pametne telefone i tablete.</p><p>Tijekom čišćenja znate u kojoj je fazi usisavanja, a možete i podešavati raspored ili pristupiti drugim korisnim informacijama videopodrškom. Ima ugrađen 3-stupanjski sustav čišćenja <strong>AeroForce</strong>. No ni to nije sve kad je riječ o robotu iz serije 900, koju, zahvaljujući Imprint tehnologiji povezivanja, možete bez problema povezati s Braavom jet M6. Kad Roomba 971 završi svoj dio i očisti dom, on šalje signal <a href="https://www.irobot.hr/robotski-peraci-podova-braava/braava-jet-m6.html" target="_blank"><strong>Braavi jet M6</strong></a> kako bi ona mogla potom oprati podove. Samim time zaokružena je cijela priča.</p><p>Naime, <strong>robotski čistač <a href="https://www.irobot.hr/robotski-peraci-podova-braava/braava-jet-m6.html" target="_blank">Braava jet® m6</a></strong> novi je i najnapredniji robot za čišćenje. Poseban je po tome što čisti kao što biste i vi - učinkovito <strong>čisti i pere podove u kući</strong>. Jednostavno instalirate željenu tkaninu - bilo za mokro ili suho čišćenje. Koristi iAdapt® 3.0 s vSLAM® tehnologijom i <strong>Smart Imprint mapiranje </strong>kako bi dobila plan prostorija kod kuće, omogućujući korisniku da odabere područja koja želi očistiti i postavi raspored čišćenja. Početak čišćenja robotskim usisavačem može se pokrenuti putem aplikacije iRobot HOME ili pomoću gumba CLEAN. </p><p>Iskoristite fantastične popuste za Crni petak i priuštite si svakodnevno čisti pod i usredotočite se na sebe i svoje slobodne aktivnosti. Kupite Roombu 698 po akcijskoj cijeni <strong>od 1799 kn</strong>, Roombu e5154 po cijeni od<strong> 2699 kn</strong>, Roombu 971 po cijeni od<strong> 3499 kn, </strong>Roombu i7+ (i7550) po cijeni od<strong> 6299 kn,</strong> Roombu s9+(s9558) po cijeni od<strong> 8999 kn </strong>te Braavu jet m6 po cijeni od <strong>3999 kn</strong>. <strong>Akcija traje od 27. 11. do 30. 11. 2020.</strong> godine ili do isteka zaliha. </p><p><strong>Black Friday ponuda dostupna je ekskluzivno na maloprodajnim mjestima iRobot Hrvatska</strong>: iRobot web trgovina <a href="https://www.irobot.hr/proizvodi.html" target="_blank">www.irobot.hr</a>, iRobot <a href="https://www.irobot.hr/irobot-trgovine.html" target="_blank">kiosk u Arena centru u Zagrebu</a> i iRobot kiosk u <a href="https://www.irobot.hr/irobot-trgovine.html" target="_blank">City Center One u Splitu</a>.</p>