NE ZAUSTAVLJA SE U Njemačkoj je gorivo uskoro i tri eura...

Cijene goriva u Hrvatskoj se od početka rujna mijenjaju svakih 14 dana. Poskupljenje koje se dogodilo ovoga tjedna vrlo vjerojatno neće biti konačno, jer energetski stručnjaci upozoravaju da je cijena barela nafte i dalje veoma visoka i nema nade da će pasti. Naime, prema aktualnim tržišnim izračunima, bez mjera kojima hrvatska Vlada ograničava cijene, benzin bi danas stajao 1.93 eura po litri, a dizel 2,16 eura. Plavi dizel koštao bi 1,49 eura. Novim uredbama cijena je 1,73 eura, dizela 1,85, a plavog dizela 1,40 eura po litri.