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GOSPODARSKE PROMJENE PLUS+

NE ZAUSTAVLJA SE U Njemačkoj je gorivo uskoro i tri eura...

Piše Danijela Mikola,
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NE ZAUSTAVLJA SE U Njemačkoj je gorivo uskoro i tri eura...
Foto: PROFIMEDIA
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Rat na Bliskom istoku donosi skuplju naftu i dugoročne gospodarske promjene

Cijene goriva u Hrvatskoj se od početka rujna mijenjaju svakih 14 dana. Poskupljenje koje se dogodilo ovoga tjedna vrlo vjerojatno neće biti konačno, jer energetski stručnjaci upozoravaju da je cijena barela nafte i dalje veoma visoka i nema nade da će pasti. Naime, prema aktualnim tržišnim izračunima, bez mjera kojima hrvatska Vlada ograničava cijene, benzin bi danas stajao 1.93 eura po litri, a dizel 2,16 eura. Plavi dizel koštao bi 1,49 eura. Novim uredbama cijena je 1,73 eura, dizela 1,85, a plavog dizela 1,40 eura po litri.

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