PIŠE: IVAN PANDŽIĆ

Ne zavaravajmo se, Hrvatska trpi štetu ako je Srbija bez nafte

Piše Ivan Pandžić
Omišalj: Postrojenja JANAF-a na otoku Krku | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Srbija je naftu dobivala gotovo isključivo preko Hrvatske i našeg naftovoda Janaf. Američke sankcije Naftnoj industriji Srbije zbog većinskog ruskog vlasnika prekinule su taj dovod.

Na vijest da će Srbija do kraja tjedna ostati bez nafte za preradu, a to znači nestašice i krizu, neki u Hrvatskoj reagirali su kao u čuvenom vicu. U njemu je zlatna ribica pitala seljaka da će mu ispuniti što god želi, ali da će susjed dobiti sve što on zaželi dvostruko više. Seljak je bez okolišanja odgovorio: “Neka mi crkne krava”! Jer susjedu će uginuti dvije.

