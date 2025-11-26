Srbija je naftu dobivala gotovo isključivo preko Hrvatske i našeg naftovoda Janaf. Američke sankcije Naftnoj industriji Srbije zbog većinskog ruskog vlasnika prekinule su taj dovod.
Ne zavaravajmo se, Hrvatska trpi štetu ako je Srbija bez nafte
Na vijest da će Srbija do kraja tjedna ostati bez nafte za preradu, a to znači nestašice i krizu, neki u Hrvatskoj reagirali su kao u čuvenom vicu. U njemu je zlatna ribica pitala seljaka da će mu ispuniti što god želi, ali da će susjed dobiti sve što on zaželi dvostruko više. Seljak je bez okolišanja odgovorio: “Neka mi crkne krava”! Jer susjedu će uginuti dvije.
