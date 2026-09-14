Ne žele se predati. Raznose se granatama. 50.000 ih dolazi pomoći Putinu protiv Kijeva

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da Sjeverna Koreja planira poslati dodatnih 30.000 do 50.000 vojnika kao pojačanje ruskim snagama u ratu protiv Ukrajine.

Dok Kijev upozorava da Sjeverna Koreja na ovaj način stječe neprocjenjivo ratno iskustvo, Pjongjang je ove tvrdnje nazvao "potpuno neutemeljenima".

Foto: KCNA

Međunarodni dužnosnici procjenjuju da je Pjongjang još krajem 2024. poslao između 14.000 i 15.000 vojnika koji su pomogli Rusiji u obrani Kurske oblasti od ukrajinskih napada. Iako se Ukrajina povukla iz te regije, oko 16.000 sjevernokorejskih vojnika ostalo je na terenu, pomažući u osiguravanju granice i operacijama razminiranja.

Reakcija Pjongjanga na najnovije optužbe bila je brza i oštra. Kim Yo Jong, utjecajna sestra sjevernokorejskog vođe Kim Jong Una, odbacila je tvrdnje Zelenskog kao "potpuno neutemeljene".

Unatoč demantijima, ukrajinske i međunarodne obavještajne službe tvrde da se pripreme za potencijalno novo raspoređivanje nastavljaju. Ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) navodi da je, prema privremenom ruskom vojnom planu, cilj rasporediti do 50.000 sjevernokorejskih vojnika do kraja studenog kako bi pomogli Rusiji u zauzimanju istočne regije Donbas do kraja godine.

Strateška suradnja

Vojna suradnja daleko nadilazi samo ljudstvo. Sjeverna Koreja postala je ključni dio ruskog ratnog stroja, opskrbljujući ga milijunima topničkih granata, balističkim projektilima i višecijevnim raketnim sustavima.

Prema podacima južnokorejske obavještajne agencije, Pjongjang je Moskvi isporučio više od 15 milijuna komada streljiva. Ukrajinske snage su potvrdile da su na svom teritoriju pronašle ostatke sjevernokorejskih balističkih projektila KN-23 i KN-24.

U srpnju je Zelenski izjavio da je jedan takav projektil pogodio stambenu zgradu u blizini Krivog Roga, ubivši dvoje odraslih i troje djece.

Vojni analitičar Jurij Fjodorov nazvao je sjevernokorejske projektile "instrumentima terora", ističući njihovu nisku preciznost.

​- S ovim oružjem vrlo je teško pogoditi mali cilj - rekao je Fjodorov za DW, dodajući kako vjeruje da Rusija namjerno cilja stambena područja.

Ovi projektili, slični ruskim sustavima Iskander, predstavljaju poseban izazov za ukrajinsku protuzračnu obranu jer ih mogu presresti samo američki sustavi Patriot, kojih Ukrajina nema dovoljno.

Zanimljivo je da su ukrajinski izvori primijetili kako se preciznost sjevernokorejskih projektila poboljšala.

Dok je ranije u ratu odstupanje od cilja bilo između jednog i tri kilometra, noviji udari pokazuju preciznost unutar 50 do 100 metara, što sugerira da je Pjongjang na temelju borbenih iskustava ili uz rusku pomoć unaprijedio svoje sustave.