<p>Povjesničar i kandidat na listi HDZ-a u prvoj izbornoj jedinici<strong> Ivo Lučić</strong> bio je gost <strong><a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a518328/Ne-znam-niti-jedan-slucaj-da-je-unutar-homoseksualnih-zajednica-rodjeno-dijete.html">N1 Studija uživo.</a></strong></p><p>Lučić je kazao kako već dvadesetak godina u politici jer je član HDZ-a od 1989,, ali kako je ovo jedna specifična situacija u društvu u kojoj se potrebno angažirati. </p><p>- Politika je puno više od objava na fejsu, od vic mahera, tamburaša - to je ozbiljan i odgovoran posao. I građani će znati prepoznati bez obzira što se tu nudi štošta, znat će prepoznati ozbiljne političare od epizodista - rekao je Lučić.</p><p>- Djeca nastaju koliko ja znam isključivo u odnosu muškarca i žene, ne znam niti jedan slučaj da je unutar nekakvih homoseksualnih ili bilo kakvih drugih zajednica da je rođeno dijete. Prema tome, dijete treba biti odgajano u onoj sredini u kojoj je nastalo. Kao što riba ne može u šumi plivati, tako mislim da djeca ne mogu u nekim zajednicama - istaknuo je Lučić.</p><p>Upitan o tome je li bolji dom ili istospolna obitelj, odgovara: "Ovisi gdje je bolje. Mislim da su naše institucije jako dobre. Nije to Oliver Twist, nisu to situacije iz 15. stoljeća, djeca mogu dobiti sav potreban odgoj, pažnju, ljubav i sve ono što im treba". </p><p>Istaknuo je kako se 'prilično slaže' sa stavom ministra Beroša.</p><p> </p>