'Ne znam kako ću to preživjeti, mislim da ću umrijeti od muke'

Župnik jedne župe u Slavoniji optužen je za spolno zlostavljanje djevojčice (14). Iz policije su izvijestili da su dovršili kriminalističko istraživanje nad župnikom kojega su 4. rujna ove godine predali pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu. Sumnjiče ga da je počinio kazneno djelo spolne zlouporabe djeteta mlađeg od petnaest godina.

Optuženi svećenik je progovorio za jedan lokalni portal i ispričao svoju stranu priče. Nije želio da mu se otkrije identitet. Tvrdi da mu je sve podmetnuto.

'Nikad u životu nisam nikome ništa nažao učinio...'

- Istina je da sam pozvan u policiju i da su me upoznali s optužbama. Ja samo želim biti svećenik i služiti svojim župljanima kako sam i radio sve ove godine. U ovoj župi s ovim prekrasnim ljudima sam već dugi niz godina, jako volim svoj poziv i obavljam ga s ljubavlju, jako mi je teško - rekao je svećenik.

- Želim da bude sve u redu i da cijela ova naša župa funkcionira najbolje što može. I po zakonima Republike Hrvatske i po božjim zakonima. Neki ljudi, njihove namjere ne razumijem, molim se za njih, molim se da im Bog prosvijetli pamet, i da shvate da samo želim služiti crkvi onako kako najbolje znam. Nikad nisam želio crkvene stvari dijeliti na način kako bi neki htjeli. Možda ih je to zasmetalo? Ne znam! Ali jako mi je teško zbog toga što mi rade pogotovo što me prijavljuju za nešto što nije istina, ja znam da nije istina, moji župljani znaju da nije istina, Bog zna da to nije istina - tvrdi župnik.

- Ne znam kako ću ovo preživjeti jako mi je teško, mislim da ću umrijeti od muke. Nikad u životu nikome ništa nažao učinio nisam, zašto mi to rade. Sve učim da vjeruju u Boga, da se drže božjih zakona, zašto riječ božja nije došla do njih, zašto, zašto mi rade tako ružne stvari. Ne znam kako ću ovo preživjeti - govori svećenik.

Prijeti mu do 10 godina zatvora

Općinsko državno odvjetništvo na naš je upit potvrdilo da su donijeli rješenje o provođenju istrage te da je kazneno djelo za koje ga terete počinjeno u kolovozu. Kako doznajemo od župljana, tijekom kolovoza svećenik je s ministrantima bio na izletu. Tad se navodno sve dogodilo.

Osumnjičen je za kazneno djelo bludnih radnji, odnosno neprimjereno dodirivanje po intimnim dijelovima tijela počinjeno uz primjenu sile ili prijetnje, obmane, prijevare ili zlouporabom ovlasti nad djetetom. Ako mu se dokaže krivnja prijeti mu kazna zatvora od jedne do deset godina.

'Ne vjerujem u tu priču...'

Većina župljana s kojima smo u petak razgovarali bila su šokirana optužbama protiv svećenika, kojega cijene i poznaju dugi niz godina.

- Osobno ne vjerujem u tu priču. Znam ga otkad sam išla u osnovnu školu, predavao mi je vjeronauk u župi. Nikad nisam primijetila da bi se neprimjereno ponašao prema nekome od djece - kazala nam je župljanka (21).

Vrlo burno reagirala je i jedna od stalnih suradnica redakcije župne novinarske grupe.

- Naravno da sam čula za optužbe. Nema govora o tome. To je pljuvanje po čovjeku o kojemu ne znate ništa - uzrujano je odbrusila.

Nije prvi slučaj

Nije ovo prvi slučaj da se svećenici u Hrvatskoj suočavaju s optužbama za pedofiliju.

U svibnju prošle godine Splitsko-makarska nadbiskupija potvrdila je da je završila svoju istragu protiv fratra kojega se sumnjiči za pedofilsko ponašanje u Splitu. Smatraju ga krivim za pet slučajeva, a dokumentaciji su proslijedili Vatikanu, koji treba odlučiti o kazni.

Foto: Velimir Brkić

Prvi hrvatski svećenik, koji je u crkvenom procesu osuđen za pedofiliju, bio je don Nedjeljko Ivanov. Preminuo je u ožujku ove godine. Bivšeg župnika iz Bibinja sumnjičili su za seksualno zlostavljanje više djece. Kazneno nije odgovarao jer je nastupila zastara.