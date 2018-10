'Ne znam tko je dao jamčevinu za Ivicu, ali vratit će mu novac'

Todorićev odvjetnik Čedo Prodanović rekao je za Novu TV kako se njegovo izručenje ne može smatrati porazom, jer se po europskom uhidbenom nalogu kad-tad ljudi izručuju, niti smatra pobjedom to što je ostao duže nego što se planiralo.

Na pitanje oko Todorićevih izjava o političkom progonu, Prodanović kaže kako ga on ističe vezano za politički utjecaj Borg grupe, pa kaže da je "poslije inkriminiranog perioda ustvari djelovala na način da su mu s jedne strane oduzeli vlasništvo firme, a s druge strane postoje dosta velike indicije, da se tu na određeni način koji je i vrlo ruban, a on tvrdi da je i nezakonit, a mi smo to i prijavljivali", prenosi Dnevnik.hr.

Na pitanje oko taktike, Prodanović dodaje da će većina stvari u postupku biti jasna nakon što se izrade vještački nalazi. Dodaje da oni ne moraju biti točni, pa, postoje i primjedbe na taj nalaz, revizije tih nalaza, sačinjavanje naših nalaza, konfrontacija dviju nalaza.

Prodanović govori kako će ispitivanje biti čim Todorić stigne u Hrvatsku, prvi ili drugi dan, ali ne može govoriti o obrani. Znaju u kojim će se okvirima kretati i sigurni su da će poreći inkriminirana djela koja mu se sa ta dva zahtjeva za istragu, stavljaju na teret i neku okvirnu obranu će dati. Ne zna tko je uplatio jamčevinu za Todorića u Londonu, ali ako je to netko uplatio u gotovini, onda će se toj osobi i vratiti. Ne zna ni odakle Todoriću novac za odvjetnicu Blair.