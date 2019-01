'Ne znam zašto me brat nije slušao, imali su drva za ogrjev'

Nije ovako trebalo biti. Nisu ovako trebali završiti, jecao je ispred kuće svoje majke u Ivancu kraj Čakovca Ivan N. (63). Nju (86) i brata (51) pronašao je mrtve.

Neutješni Ivan nije mogao prijeći ogradu koju je otvarao i zatvarao na tisuće puta u životu. Brinuo se o obitelji i pomagao im je koliko god je mogao unatoč tome što ga nekad nisu željeli slušati. Prizor koji je zatekao u ponedjeljak oko 14 sati neće moći nikad zaboraviti.

- Zvali su me susjedi koji su rekli da nisu vidjeli ni mamu ni brata par dana. U dvorištu je stajala nekakva vreća pa je nitko nije maknuo. Netko je vjerojatno ostavio suhog kruha za kokoši. Rekli su mi i da nitko nije maknuo reklame s ograde - prisjetio se 63-godišnjak najgore Stare godine i brisao suze.

Nema tragova kriminala

Zvao je brata na mobitel, no nije mu se javljao. Iako mu to nije bilo isprva sumnjivo, otišao je do rodne kuće. Prema prvim informacijama i brat i majka su navodno bili u krevetu, a pošto im nije mogao pomoći, pozvao je policiju i Hitnu pomoć.

Liječnik je, nažalost, mogao samo potvrditi smrt muškarca i njegove majke. U kući su se okupili kriminalisti te su nakon očevida rekli kako nisu preminuli nasilnom smrću.

Naime, prema dosadašnjim informacijama iz istrage, prvi je, oko tri dana prije pronalaska, preminuo 51-godišnjak. Za njega je kobna bila hladnoća te je preminuo od pothlađivanja.

Sprovod krajem tjedna

Za njim je preminula i njegova majka, a kao uzrok smrti navedena je hipoglikemija, pad šećera u krvi na nenormalnu razinu. Zbog toga joj je najvjerojatnije pozlilo, a nije mogla pozvati u pomoć.

- Mama je imala starački šećer, ali nije koristila terapiju inzulinom - jedva je kazao Ivan, koji je 1. siječnja planirao počastiti obitelj. Već je bio pripremio hranu i kolače, koje je i inače nosio, ali se slavlje na kraju pretvorilo u tugovanje.

- Ne znam što je bilo bratu. Nije me htio slušati. Imali su drva za grijanje. Nedavno sam im dovezao drva i nacijepao ih. Pokopao sam oca, a sad moram i majku i brata - neutješan je ostao stariji brat. Ispred kuće mu se pridružio i bratić te su zapalili svijeće i lampione. Sprovod nesretne obitelji treba bi biti krajem ovog tjedna na mjesnom groblju u Ivanovcu. Ispratit će ih i susjedi koje je tragedija jako potresla. Neki su odustali od slavlja nove godine.

Sličan slučaj u Kotoribi

- Ne znamo ni što bi uopće mislili. To nam je svima veliki šok. Viđali smo ih u mjestu i nije nam jasno kako su tako brzo umrli majka za sinom - ispričali su mještani.

Nažalost, ovo nije prva takva tragedija koja je pogodila Međimurje. Prijatelji obitelji Rajher su u rujnu 2015. u Kotoribi pronašli mrtva tijela Dragutina (54) i njegove nepokretne majke Katarine (85). Kako su tad rekli mještani medijima, susjedi su osjetili snažan smrad koji se širio iz kuće. Istražitelji su pretpostavili da su majka i sin bili mrtvi dugo jer su ih pronašli u raspadajućem stanju. Dragutin se, kažu, godinama brinuo o svojoj majci koja je bila nemoćna. Očevid je pokazao kako ga je ubio infarkt, a žena je najvjerojatnije preminula od gladi i žeđi.