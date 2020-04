'Ne znam zašto uopće plaćamo Kalinića posljednjih 15 godina'

Kada sve skupa rezimiramo 20 dana nakon potresa, vidimo da stvari ne funkcioniraju, da se grad nije pripremio, ne funkcioniraju ni Civilna zaštita ni Stožer kojeg je preuzeo gradonačelnik. Moramo se što prije pokrenuti, poručio je u srijedu predsjednik SDP-a Zagreb i saborski zastupnik Gordan Maras naglasivši kako se nakon razornog potresa raspao cijeli sustav za hitne situacije.

- I nije mi jasno zašto plaćamo Pavla Kalinića posljednjih 15 godina. Sada nemamo vremena za takve vrste analiza, imat ćemo kad ove prođe - dodao je.

Iz Bakačeve ulice, koja je i dalje zakrčena građevinskim materijalom, pozvao je gradonačelnika Milana Bandića na hitan sastanak kako bi svi zajedno ubrzali pomoći građanima te ukazao na niz problema koji i dalje nisu riješeni.

- I dalje po gradu stoji građevinski materijal. Nedopustivo je da danima stoje dimnjaci koje su građani u svom angažmanu iznijeli iz svojih kuća, a da nitko to ne odvozi - istaknuo je i naveo nekoliko prijedloga kako što prije riješiti ovu situaciju.

- Zagrebačke ceste trebale bi raditi produženo, a ne u ovom trenutku samo do 15 sati. Ako želite odvesti materijal, poslije 15 sati to ne možete. A ukoliko gradska Čistoća nema dovoljno kapaciteta da odveze sav materijal, predlažem gradonačelniku da angažira sve one podizvođače koji su bili preplaćeni, primjerice na žičari, koji imaju desetke kamiona i da u dva, tri dana uspijemo riješiti ovaj nered u Zagrebu - rekao je.

Upozorio je na činjenicu da mnogo građana još uvijek nema priključak za plin.

- Nakon 20 dana je vrijeme da se gradska plinara pokrene, da se dogovore s dimnjačarima i što prije priključe građane. To se hitno mora riješiti kako bi imali vodu i grijanje - poručio je.

Razgovarao je i s načelnikom PU zagrebačke, dodao je, o jačanju kontrole nekretnina koje su napuštene zbog potresa, pogotovo u dijelovima koji su jače pogođeni, kao što su Čučerje, Markuševec, Dankovec.

Petar Paradžik, predsjednik vijeća gradske četvrti Vrapče, naglasio je kako ih se uopće ne infomira o cijeloj situaciji te onome što Grad planira učiniti za saniranje posljedica potresa.

- Naša četvrt je najviše pogođena, još uvijek je građevinski materijal neorganizirano na podu. Pozivam gradonačelnika da ne odlučuje o ovim stvarima, da ne bude on šef stožera i neka prepusti stvari struci - poručio je.