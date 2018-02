'Neće mi nitko nametati ritam, ni u životu, a ni u radu Vlade...'

Predsjednik hrvatske Vlade Andrej Plenković izjavio je u subotu kako će Vlada predložiti imenovanje nove izvanredne Uprave u Agrokoru i svoju odluku objaviti kada sve bude dogovoreno te budu obavljene sve konzultacije.

Razgovori se vode, diskretni su, a kada sve bude potvrđeno i dogovoreno, kad sve konzultacije budu obavljene, uključujući s vjerovnicima i privremenim vjerovničkim vijećem, tada ćemo objaviti našu odluku. Bitno je kada Vlada donese odluku na svojoj sjednici", rekao je Plenković nakon sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem odgovarajući na upit novinara hoće li novi izvanredni povjerenik za Agrokor biti imenovan do ponedjeljka u 15 sati.

Na pitanje hoće li novi povjerenik biti osoba iz sustava Agrokora ili izvan njega nije želio odgovoriti, no dodao je da su osobine koje takva osoba treba imati "kompetentnost, savjesnost te sposobnost da u kratkom roku dovrši proces nagodbe i zadaće koje su postavljene zakonom".

Upitan hoće li novi izvanredni povjerenik nastaviti s radom koji je započeo Ante Ramljak, Plenković je kazao kako "proces traje 10 mjeseci i da se puno toga napravilo".

- Mislim da cijela javnost, komentatori, oporba, mediji, kreiraju atmosferu kao da će se sada nešto dogoditi. Ono što je bilo krupno bio je naš angažman prije godinu dana, jer da toga nije bilo pitanje je kako bi izgledalo hrvatsko gospodarstvo i hrvatski financijski sustav, ocijenio je Plenković.

- Ovo je nova situacija, imamo odgovornost pronaći način da se proces dovrši do kraja, u odgovarajućim zakonskim rokovima, s temeljnim ciljem nagodbe, održivosti radnih mjesta i poslovanja kompanije te postizanja rješenja, s kojom će svi dionici biti što manje nezadovoljni, poručio je premijer.

Za kritike oporbe da presporo donosi odluke Plenković je kazao kako donosi odluke i vodi politiku dinamikom za koju smatra da je najbolja i najodgovornija za Vladu i za Hrvatsku te kako nema šanse da mu netko drugi nameće ritam, ni u životu, ni u politici, a kamoli u vođenju Vlade.

Na upit novinara smatra li da nazočnost požeško-slavonskog župana Alojza Tomaševića sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem narušava kredibilitet toga događaja premijer Plenković kazao je kako su temeljem institucionalne logike svi župani članovi ovoga Savjeta.

"On više nije član HDZ-a, obnaša dužnost župana. Po meni bi bilo bolje da je dao ostavku i na to mjesto, međutim meni je puno više bitno koliko ćemo novaca, novih radnih mjesta i perspektiva donijeti Slavoniji, nego nekakve male situacije, koje su na žalost loše, ali se događaju, i s njima se nosimo. To nije bitno za današnji događaj", odgovorio je Plenković.