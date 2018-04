Nećemo imati problema: Oni će nam 'šarafiti' zrakoplove F-16

F-16 Barak nije star avion. Zapadne je proizvodnje i mi mu produljujemo vijek uporabe, kazao je u četvrtak Benjamin Cohen, generalni direktor tvrtke LAHAV unutar izraelske državne tvrtke IAI (Israel Aerospace Industry).

Ta tvrtka će produljiti uporabni vijek borbenih aviona koje Hrvatska kupuje od Izraela. Također, namjeravaju investirati u strateško partnerstvo sa Zrakoplovno-tehničkim centrom u Velikoj Gorici, što bi omogućilo i ulazak ZTC-a u nove poslove održavanja komercijalnih aviona. Cohen se osvrnuo i na komentare iz Hrvatske koji kažu da kupujemo “stare kante”.

- Na F-16 radimo tako što skidamo sve dijelove aviona, gledamo gdje ima pukotina, korozije i obnovimo to. Nakon što to odradimo, to je novi avion. Nakon provedenog Service Life Extension Programa (SLEP) tj. programa produljenja vijeka uporabe, avion može letjeti 3000 sati - kazao je Cohen. Dodaje da je tih 3000 sati dug period, jer ako u prosjeku avion leti od 100 do 150 sati godišnje, onda se može kalkulirati da sljedećih 20-25 godina može letjeti. Tako se otklanja prijašnji način uporabe aviona.

- S avionima nećete imati problema jer će tijekom njihova života imati našu logističku podršku. To vam je poput katoličkog braka, dok nas smrt ne rastavi - kroz smijeh je kazao Cohen. Na osnovi dokumentacije proizvođača F-16 Lockheed Martin, Izraelci će osigurati produljenje uporabe aviona. IAI je već radio SLEP u prošlosti za F-16, no ne za Barak, ali uskoro će ih podvrgnuti tome. - Znamo što radimo. Danas radimo za izraelske zračne snage SLEP. Npr. htjeli su ubaciti novi sustav za F-16 Block 52. Mi smo izvadili sustav, obnovili ga i vratili - rekao je Cohen.

No prije svega hrvatska i izraelska vlada moraju potpisati ugovor o kupnji aviona. Israel Aerospace Industry ima 14.000 zaposlenih. Ta tvrtka prenamjenjuje i izrađuje civilne zrakoplove, borbene avione, rakete, dronove te sustave za svemirsku tehnologiju. Glavni fokus im je zrakoplovstvo i visoka tehnološka elektronika, također proizvode vojne sustave za kopnene i pomorske snage. U četvrtak smo u jednom od njihovih hangara vidjeli kako prenamjenjuju za tvrtku Amazon golemi putnički avion Boeing 737 u zrakoplov za prijevoz tereta.

Foto: Luka Negovetić/24sata

- Iz aviona vadimo sjedala, obnavljamo strukturu, provodimo elektroničku tehnologiju itd. – kazao nam je zaposlenik tvrtke te dodao da će za četiri mjeseca prenamijeniti putnički zrakoplov u letjelicu za prijevoz tereta.

U IAI prenamjenjuju se i izrađuju civilni, borbeni avioni...

Tvrtka LAHAV jedina na svijetu radi repne stabilizatore za F-16. Također su jedna od tri tvrtke na svijetu koji proizvode krila za američki borbeni lovac F-35, a hrvatskim F-16 će produljiti resurse radnih sati te će naši avioni moći letjeti idućih 3000 sati. Osim posla s borbenim avionima, u izraelskoj državnoj tvrtki prenamjenjuju civilne putničke avione u zrakoplove za prijevoz tereta. Zatim proizvode bespilotne letjelice, vojna vozila bez vozača itd.