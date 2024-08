Nećemo prestati tragati za voljenima: Traga se za još 1792 nestalih u Domovinskom ratu

Čekaš svoje dijete nakon rata da se odnekud nekim čudom pojavi iako si svjestan da je vjerojatno mrtav. Onda ga godinama tražiš, raspituješ se, provodiš svoje male privatne istrage, obilaziš ekshumacije, gledaš iskopane tuđe kosti razasute pred tobom na crnoj vreći i sa strepnjom pokušavaš odgonetnuti je li to tvoje dijete. Prolaze godine. Nemaš nikakvih informacija ni o čemu. Miriš se s činjenicom da ga nema. Ne znaš ni gdje da mu upališ svijeću za Svisvete. Svake godine mu čestitaš rođendan, ispečeš mu tortu koju je volio, staviš je pored njegove slike, pomiluješ ga mislima i pomoliš se. Stariš. Sad se već pribojavaš da ga neće pronaći nigdje, ali se i dalje nadaš tome. I koliko god se nadaš i misliš da si spreman dobiti poziv iz Ministarstva branitelja u kojem te pozivaju na identifikaciju, i nakon 30 godina od nestanka tvog djeteta otkrivaš da ne želiš to ni vidjeti ni čuti. Mučno je gledati fotografije posmrtnih ostataka, čuti riječi patologa koji ti govori kako je ubijen, s koliko metaka, u srce, u glavu, i onda još otkriješ da si se svakoga dana, sve ove godine, vozio pored mjesta gdje je zakopan nakon što je ubijen, a da o tome nisi imao pojma. I pokopaš ga, konačno. Imaš mjesto za upaliti svijeću. Imaš svoje dijete nazad. Smiren si. Ali i dalje prazan... To su emocije koje već godina iskazuju majke, očevi, supruge i djeca osoba nestalih u Domovinskom ratu. To je sadržaj njihovih života posljednjih 30 godina, a obveza svih nas koji nismo nikoga izgubili u ratu da im odamo počast na Međunarodni dan nestalih osoba i Dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu.

Tijekom proteklih godina, a zahvaljujući modernizaciji sustava za identifikaciju posmrtnih ostataka koji postoji u Ministarstvu branitelja i temeljitog načina samog traženja nestalih, u Hrvatskoj se znatno povećao broj pronađenih i identificiranih posmrtnih ostataka. U samo pet godina pronađeno je 50-ak nestalih osoba, čije su obitelji time pronašle svoj mir. Velika masovna grobnica otkrivena je 2022. godine nedaleko od Bobote, kad je ekshumirano 12 posmrtnih ostataka. Svi redom bili su ubijeni mještani Tenja. Najmlađa osoba je imala 19, a najstarija 77 godina.

Vukovarac Jovan Josip imao je 17 godina kad je nestao 1991. godine.

Masovna grobnica

Na popisu identificiranih našli su se Marija Cerenko, Ana Horvat, Katica Kiš, Pera Mamić, Josip Medved, supružnici Stipa i Evica Penić, Josip Prodanović, Stevo Topalović te braća Ivan i Vlado Valentić. Svi su ubijeni s jednim ili dva metka u glavu.

- Odmah sam prepoznala mamine ostatke. Ona je imala očnu protezu, umjetno oko, koje sam odmah vidjela na slikama s ekshumacije. Prepoznala sam i njen nakit, naušnice, odjeću. Strašno mi je to vidjeti, ali osjećam kao da mi je kamen pao sa srca jer konačno imamo mjesto gdje ću je pokopati, posjetiti na grobu koji već godinama stoji prazan i čeka - ispričala je kroz suze Perina kći Vera Perković.

Dva branitelja, Zlatko Jakob i Jure Lučak iz Vinkovaca, ekshumirana su u travnju iz masovne grobnice u Bogdanovcima. Bili su pokopani s još dva tijela čiji se identitet za sada još ne zna. Jakob i Lukač bili su pripadnici 109. vukovarske brigade HV-a iz Vinkovaca. Njihovi položaji bili su na području Bogdanovaca i Marinaca. U vrijeme pada ta dva sela u neprijateljske ruke oni su se automobilom, s još dvije osobe, uputili u proboj i upali u neprijateljsku "sačekušu" na cesti kojom su se kretali.

Na istoj lokaciji gdje su pronađeni Jakob i Lukač, ranije je ekshumirana jedna osoba koja je pronađena u blizini, 20-30 metara dalje uz cestu, a sad je pronađeno i njihovo vozilo koje je razneseno granatom. Njihovi su ostaci pronađeni upravo na mjestu gdje su i ubijeni, uz cestu, na oranici koja se godinama obrađuje, i to na svega 80-ak centimetara dubine. Iako su bili zakopani vrlo plitko, do sada nisu otkriveni.

U vrijeme kad su ubijeni, odnosno nestali, Zlatko Jakob imao je 41 godinu, a Jure Lukač 36. Također identificirani civil Zdenko Sedmak, koji je nastradao u Vukovaru, imao je 37 godina.

U travnju ove godine utvrđen je i identitet civila Zdenka Sedmaka iz Vukovara, čiji su ostaci ekshumirani još 1998. godine u pojedinačnoj grobnici u Šarviz doli u Berku, gdje je tijekom godina otkriveno još pojedinačnih i masovnih grobnica.

Sedmak je kao civil nestao u ratnom Vukovaru početkom studenoga 1991. godine. Sve do sada nije bilo moguće utvrditi Sedmakov identitet jer dosadašnje analize ostataka nisu davale rezultat i poveznicu s obitelji. Ministar Tomo Medved, koji je u Vukovaru i razgovarao s obiteljima prezentirajući im provedenu identifikaciju i rezultate, rekao je kako se sad uspjelo identificirati ostatke nastradalog Sedmaka jer je Ministarstvo u međuvremenu nabavilo najsuvremeniju opremu za DNK laboratorij koji je pomogao identifikaciji. Prije dva dana je još jedna nestala, a ekshumirana osoba dobila svoje ime i prezime iako su njezini ostaci pronađeni također još 1999. godine.

Humanitarno pitanje

- Mi smo tragali za Perom Krželjom, ujakom mog supruga. Živio je sam u Vukovaru, imao je 66 godina. Nakon pada Sajmišta odveli su ga iz kuće na Velepromet. Tamo je mjesec dana bio u radnom logoru. Nakon toga su ga ubili i bacili u grobnicu u Šarviz doli - rekla je Barbara Jurkić iz Vukovara.

Osim Krželja, identificiran je i Vukovarac Josip Šatorović, također ekshumiran 1999. godine.

- Postojali su uzorci krvi koje je obitelj dala još davno prije, no oni nisu bili dostatni za utvrđivanje identiteta sve dok ponovo nismo pozvali članove uže i šire obitelji da se jave i predaju svoje krvne uzorke. Prije godinu dana jedan je član obitelji dao uzorke koji su bili presudni i zato je važno da sve obitelji daju više uzoraka, kako bismo iznova proveli DNK analize. Tehnologija u tom polju neprestano napreduje, uposlili smo mnogo mladih i stručnih ljudi koji na tome rade - istaknuo je ministar Medved dodajući kako se iskapanja neprestano vrše istovremeno na više lokacija te da se potraga za nestalima neće okončati. Kako je početkom godine također obavljena ekshumacija više od deset posmrtnih ostataka sa smetlišta Petrovačke dole, uskoro se očekuju nove identifikacije. Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved rekao je jučer na sjednici Vlade da se i dalje traga za 1792 osobe koje su nestale i stradale u Domovinskom ratu, te je pozvao sve koji imaju saznanja da ih podijele s institucijama.

- Riječ je o najdugotrajnijoj posljedici Domovinskog rata i najsloženijem humanitarnom pitanju - poručio je Medved.

Od 2016. godine, naglasio je Medved, vlada je unaprijedila proces traženja i intenzivirala mnoge aktivnosti te donijela Zakon o osobama nestalima u Domovinskom ratu.

- Temeljem prikupljenih saznanja, provedena su cjelovita terenska istraživanja na 396 lokacija, kojima je pretraženo 955.000 kvadrata - kazao je. Najveći broj lokacija pretražen je na područjima Vukovarsko-srijemske, Sisačko-moslavačke, Osječko-baranjske te Požeško-slavonske županije.

- Na tim su područjima pronađeni i ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 190 osoba, a u istom razdoblju identificirani su posmrtni ostatci 268 osoba - naveo je. Apelirao je na sve koji imaju neka saznanja i mogu pomoći u pronalasku nestalih osoba da ih podijele s Ministarstvom i nadležnim tijelima RH te zahvalio svim obiteljima na strpljenju i povjerenju.

Ako posjedujete informacije koje bi mogle pomoći u potrazi za nestalim osobama svoja saznanja možete dojaviti putem: anonimnog telefona 072/111-111.