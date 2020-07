'Neću podržati HDZ, ta politika nije ona koju ja zagovaram...'

<p><strong>Dario Zurovec </strong>koji je u Sabor ušao na listi koalicije Stranka s imenom i prezimenom, Pametno i Fokus poručio je u srijedu kako ga nitko iz HDZ-a nije zvao te kako neće podržati Vladu, ne zato što je destruktivan već zato što to nije politika koju zagovara.</p><p>- Ne, nije me nitko zvao iz HDZ-a i neću podržati Vladu Andreja Plenkovića, ne zato što sam destruktivan nego zato što to nije politika koju ja zagovaram i koju zagovara Fokus. Fokus prezentira prvenstveno centrističke ideje koje jesu malo desno malo lijevo, 'malo gore, malo dolje', no ja ne mogu podržati politiku koja pretvara Hrvatsku u državu socijalnih slučajeva - rekao je Zurovec za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3855722/dario-zurovec-gost-je-rtl-direkta-objasnit-ce-zasto-ne-zeli-s-dalijom-oreskovic-i-marijanom-puljak/">RTL Direkt</a>.</p><p>Time je odbacio nagađanja prema kojima ga je HDZ zvao da im u njihovu zastupničkom klubu 'podeblja' većinu.</p><h2>'I dalje imam korektan odnos s kolegicama'</h2><p>Takva je nagađanja još više razbuktala Zurovčeva današnja odluka da ne ide u zajednički saborski klub s kolegicama iz Stranke s imenom i prezimenom i Pametnog - <strong>Dalijom Orešković i Marijanom Puljak</strong>. Objasnio je i zašto:</p><p>- Što se tiče samog tog dijela, moram napomenuti da se naša koalicija sastavila dan prije samih predaja lista. Mi nikad nismo tajili da ima određenih razlika među nama. Ja sam naučen na toleranciju, dijalog i konstruktivan razgovor. S druge strane, moje i ideje FOKUS-a su centrističke, ima tu prednosti što se tiče kluba, s obzirom da možete zaposliti dvije osobe u Saboru, dobijete i prostorije. No s druge strane, prezentacija vam je inače 7 minuta, a s druge strane ako netko želi reći nešto važno u Saboru ne mora držati govor od 10 minuta i možete u nekoliko minuta reći sve ono što je bitno. Bit će puno sjednica, i dalje zastupam centrističke ideje, kolegicama želim svako dobro.</p><p>- Danas smo se sreli, čak smo se ja i gospođa Puljak išli slikati za Sabor, čak me i slikala, tako da je tu jedan korektan odnos i dalje. Danas se prodaje puno nekakvih spinova koji zaista nisu točni i moram odmah to ispraviti. Od prvog dana, otkad sam imao lokalnu kampanju ja slušam kojekakve neistine. I ovo je apsolutna neistina - zaključio je Zurovec.</p><p>Dotakao se za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3855722/dario-zurovec-gost-je-rtl-direkta-objasnit-ce-zasto-ne-zeli-s-dalijom-oreskovic-i-marijanom-puljak/?utm_source=vijestiFB&utm_medium=post&utm_campaign=organic&utm_content=RTLdirekt" target="_blank">RTL</a> i onoga što želi napraviti u Saboru te otkrio kakav mu je bio prvi dan:</p><p>- Mogu reći da je bilo zanimljivo. Vidio sam neke stručnjake i profesore s PMF-a koje jako cijenim. Vidio sam i neke zastupnike, s nekima sam se upoznao nanovo. Bilo je tu nekih ljudi iz stranke Možemo!, neki iz MOST-a, pojedinaca iz SDP-a i HDZ-a. Kao što sam rekao, mi smo stranka centra. Ne namjeravam biti destruktivan, namjeravam biti maksimalno konstruktivan. Ideje koje su nama bitne su manji porezi i manje administracije. Ukoliko će se predlagati smanjenje poreza, mi ćemo tražiti dodatno smanjenje. Ja se zalažem za jednu korjenitu reformu. Recimo ovo danas za konfekcijsko smanjenje ministarstva, nisam podržao. Ako se rade reforme, onda se rade kako treba. Znači ne mogu se raditi površno i samo da si zamažemo oči</p><p>Nezavisni gradonačelnik Svete Nedjelje 33-godišnji<strong> Dario Zurovec</strong> u HDZ je ušao sa 18 godina, a tu je stranku napustio 2015. godine u vrijeme Tomislava Karamarka.</p><p>Ranije je i na Facebooku naglasio kako neće podržati HDZ:</p><p>- <em>Ne uzbuđujem se previše, ali vidim da je uzelo maha pa evo samo kratko da reagiram i odgovorim na pitanje čiji sam igrač. Jednostavno je: ja sam igrač građana koji su mi dali povjerenje na ovim izborima. Govorili su svašta i za mene kad sam se kandidirao za gradonačelnika Svete Nedelje pa sam u samo tri godine pokazao rezultate, a i opet ću stati pred svoje građane uskoro na lokalnim izborima.</em></p><p><em>FOKUS je oporbena stranka, jednako kao i partneri s kojima smo zajednički izašli na izbore, no za daljnje političko djelovanje mi želimo ostati u centru. Između tehničkih prednosti koje donosi klub i dosljednosti u zagovaranju politika izabrali smo ovo drugo. Smatram da se i bez kluba mogu jasno zalagati za prije svega porezno i regulatorno rasterećenje, efikasnost i transparentnost te jačanje gospodarstva.</em></p><p><em>Evo već ste dosad na primjeru Svete Nedelje mogli vidjeti da smo u svemu ovome konkretni, brzi i odlučni. Usput rečeno, i u Svetoj Nedelji smo na kontra strani od HDZ-a.</em></p>