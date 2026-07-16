'Nedopustivo je uvlačiti vojsku u političke razmirice i nabacivati se s načelnikom Stožera!'
Čak i političke farse moraju imati svoje granice, rekla je Vesna Pusić o sukobu premijera i predsjednika oko mimohoda u Parizu za novi broj tjednika Express i dodala: Hrvatska jest i treba biti dio Koalicije voljnih
Vesna Pusić, bivša ministrica vanjskih i europskih poslova, u razgovoru za Express komentira najnoviji sukob između predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića, američki poraz u sukobu s Iranom, politiku američkog predsjednika Donalda Trumpa prema Ukrajini, političke manevre srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i prve poteze novog-starog slovenskog premijera Janeza Janše.