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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
INTERVJU: VESNA PUSIĆ PLUS+

'Nedopustivo je uvlačiti vojsku u političke razmirice i nabacivati se s načelnikom Stožera!'

Piše Hrvoje Zovko,

Čak i političke farse moraju imati svoje granice, rekla je Vesna Pusić o sukobu premijera i predsjednika oko mimohoda u Parizu za novi broj tjednika Express i dodala: Hrvatska jest i treba biti dio Koalicije voljnih

Vesna Pusić, bivša ministrica vanjskih i europskih poslova, u razgovoru za Express komentira najnoviji sukob između predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića, američki poraz u sukobu s Iranom, politiku američkog predsjednika Donalda Trumpa prema Ukrajini, političke manevre srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i prve poteze novog-starog slovenskog premijera Janeza Janše.

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Komentari 32
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