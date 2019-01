Raščisti to ili idi: 'Odgovorni ne smiju biti nekažnjeni kao sad'

U slučaju smrti dječaka u Metkoviću nema odgovornosti sustava jer nisu bila zatvorena vrata ili nepostavljene ordinacije.

Odgovorio je to ministar zdravstva Milan Kujundžić na pitanje osjeća li odgovornost zbog sustava, koji je u slučaju Gabrijela Bebića (9) eventualno zakazao.

- Kao čovjek koji stoji na čelnome mjestu osjećate da trebate pokušati učiniti više da se takve stvari ne ponavljaju, neovisno o tome zvalo se to pojedinac, sustav, dom zdravlja, bolnica. Ako stojiš na čelu, uvijek moraš snositi moralnu obvezu, pokušati mijenjati i popravljati - rekao je Kujundžić u emisiji Hrvatskog radija “A sad Vlada”. Ne želi prejudicirati o imenima i broju odgovornih liječnika. Kaže da to treba prepustiti struci i DORH-u. Članica saborskog Odbora za zdravstvo, Marija Alfirev (SDP), kaže da je iz ministrova prebacivanja loptice jasno kako on nema plan ni rješenje kako bi sustav trebao izgledati. Navodi da je problem i što ministar reagira naknadno i nudi kvazirješenja.

- Rješenje je da ministar da ostavku. Nakon toliko afera koje su vezane uz ministra, ova tragedija je kap koja je prelila čašu i ministar mora preuzeti odgovornost - kazala je Alfirev.

Ministar nije mogao reći očekuje li pokretanje kaznene odgovornosti liječnika ili će cijeli slučaj završiti samo na tijelima Liječničke komore kroz moguću suspenziju ili nešto slično.

Najavio je da su izvršene pripreme i osiguran novac za gradnju dnevne bolnice u Metkoviću, kao dijela dubrovačke bolnice. Naveo je i da se mijenja dijagnostički sustav.

- Prepoznajući probleme, posebice u Hitnoj, mi smo prije osam mjeseci krenuli u nabavu 12 analizatora za, uvjetno rečeno, najugroženija mjesta na otocima. S tim pilot-projektom idemo dalje kako bismo ga proširili na ovakva mjesta koja su udaljena od laboratorija da bismo olakšali liječnicima posao - rekao je Kujundžić.

Na pitanje kad Metković može očekivati analizator, koji bi vrlo vjerojatno 9-godišnjem dječaku spasio život, odgovorio je: - Situacija je malo iskorištena. Neka firma se malo izreklamirala, neki ljudi su iz neznanja govorili o CRP-u. Puno šire se gleda pacijenta nego kroz samo jednu dijagnostičku pretragu. Ali mi smo krenuli u promjenu pravilnika - naveo je. Građani Metkovića na mirnom prosvjedu upozorili su ga da, dok se ne izgradi dnevna bolnica, treba uspostaviti suradnju s bolnicom u Mostaru, koja im je najbliža, a ministar je rekao:

- Suverena država kao što je Hrvatska mora prvenstveno zasnivati svoj sustav na svojim resursima i na tome tragu treba sustav poboljšavati. Ali isto tako - s druge strane, kad je riječ o hitnim slučajevima, ni do sada nije bilo nikakve prepreke da se ono što je hitno, što ne može čekati, izraženo u minutama, može voziti prema Mostaru, gdje će sigurno ljudi preuzeti i napraviti što mogu - rekao je.

Jasna Karačić iz Udruge za zaštitu prava pacijenata upozorava da u Hrvatskoj zbog pogreške niti jednom liječniku nije trajno oduzeta licencija, što je u svijetu slučaj.

Zalaže se za transparentniji nadzor rada liječnika.

- Sustav pacijentima mora poslati poruku da se greške neće tolerirati i da odgovorni neće prolaziti nekažnjeno kao sad - ustvrdila je Karačić.

Podsjetimo, Gabrijel Bebić (9) bolovao je danima, s Hitne su ga vratili kući dva puta. Naknadno je pedijatrica u domu zdravlja utvrdila za život opasno stanje i alarmirala Hitnu. Dječaka su helikopterom prevezli u KBC Split, ali nažalost, više nije bilo pomoći. Preminuo je od sepse.

Vijest je šokirala i potresla cijelu zemlju. Ministarstvo zdravstva odmah je u Metković i Split poslalo inspekciju, koja je utvrdila da je dječak umro zbog liječničke pogreške. Nekoliko liječnika nije na vrijeme prepoznalo bolest i težinu kliničke slike. Inspekcija je odbacila teze da je dječak preminuo zbog lošeg funkcioniranja sustava. Liječnička komora utvrdila je propuste troje liječnika. Odgovornost zbog smrti dječaka u Metkoviću je neupitna, što je potvrdila i inspekcija, no treba se vratiti u vrijeme kad su neki od bivših ministara zagovarali ideju da se u hitne službe uvede mini uređaj kojim se može obaviti nužna CRP pretraga. Hrvatska komora medicinskih biokemičara usprotivila se toj ideji i tako su male sredine, dok laboratoriji ne rade, ostali bez jedine mogućnosti obavljanja krvnih pretraga koje pokazuju nečije stanje.

Dječaku iz Metkovića tijekom bolesti nije napravljena niti jedna laboratorijska pretraga. Najprije je njegov liječnik zaključio da mu to nije potrebno i propisao antibiotike, koji, evidentno, nisu djelovali. Tu je svakako prvi stupanj odgovornosti jer, kako nam kažu liječnici, propisati antibiotike bez krvnih pretraga nije odgovorno. Često klinička slika ne pokazuje pravo stanje i ozbiljnost situacije, pa je upravo zato CRP pretraga krvi ključna i pokazuje o koliko se jakoj infekciji radi. Kad se dječaku stanje pogoršalo, došao je vikend. Roditelji su tražili pomoć, no dva puta je procijenjeno, opet napamet, da se bolest može liječiti kod kuće. To su još dodatna dva stupnja odgovornosti.

Liječnici na Hitnoj, koji na raspolaganju nemaju laboratorij, oslanjaju se na procjenu na osnovi kliničke slike, a tu se vraćamo na spomenute uređaje za CRP pretragu, koji su, da su ih u hitnom dežurstvu imali, mogli pokazati kako je riječ o ozbiljnoj i opasnoj infekciji.

Jedan bivši ministar zdravstva potvrdio nam je da je u vrijeme mandata htio hitne ambulante u manjim sredinama, gdje laboratoriji ne rade noću i vikendom, opskrbiti takvim uređajima. Ideja nije zaživjela zbog Hrvatske komore medicinskih biokemičara, koja je bila protiv pravilnika što bi odredio takvu mogućnost. U toj odluci je još jedna linija odgovornosti koja je imala dalekosežne posljedice, a cijena je bila život djeteta. Od Komore smo tražili komentar, a rekli su da žele najbolja rješenja za zdravstveni sustav te da kao strukovna institucija moraju nadzirati sve što ima veze s laboratorijskim pretragama. Drugim riječima, upitnim smatraju nalaze koji nisu napravljeni u laboratoriju, iako je liječnička struka mišljenja da bi i takvi nalazi, u slučajevima kad nema laboratorija, bili dragocjeni prvi pokazatelj nečijeg stanja. Komora liječnike u ovom trenutku ne smatra kompetentnim za obavljanje krvnih pretraga.

- Sve može biti jednostavno ako iza toga stoje znanje i kompetencija. Pod pritiskom velikih korporativnih tvrtki koje se bave proizvodnjom ovakvih uređaja nerijetko je banalizirano poznavanje tehnologija, mjernih principa i vrsta uzoraka za analizu. Zaključuje se da se samo jednim pritiskom na gumb pokreće takav analizator te iz uzorka u sekundama ili za nekoliko minuta izlaze rezultati – kažu u Komori dodajući kako analize obavljene u laboratoriju i one koje bi bile obavljene na uređaju nemaju istu kvalitetu.

