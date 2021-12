Približavamo se broju od 12.000 umrlih u epidemiji. I to je toliko tužno, bolno i zastrašujuće, to više što je među umrlima mnogo mladih ljudi, koji doista nisu trebali umrijeti, samo da su manje slušali jeftine lovce na političke poene ili pomaknute teoretičare urote, da su odlučili vjerovati medicini i znanosti i cijepili se na vrijeme. Liječnici, govoreći o svemu što svakodnevno proživljavaju na Covid odjelima, spominjali su i ljude koji bi očajni i u suzama primali informaciju da ih moraju intubirati, da moraju na respirator, izgovarajući “da sam se barem cijepio”. Nekima su to bile posljednje suze u životu, neki su se izvukli.