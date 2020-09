'Neka mu daju kocku šećera. Gdje je on bio za lockdowna?'

<p>Predsjednik <strong>Zoran Milanović</strong> nastavio je danas svoje prepucavanje s premijerom Plenkovićem oko afere Janaf i ponovno tvrdi da premijer mora znati. </p><p>- Gdje piše da premijer ne smije znati - rekao je i dodao da ne zna što sad radi Ranko Ostojić, ali da nije točno što govori te da je Ostojić njega brifirao. </p><p>- Premijer mora znati. Mi sad imamo premijera koji ne zna ništa. ... Martin u Bruxelles, Martin iz Bruxellesa. Apsurdno je da ne zna - kaže.</p><p>- Tko tako ne misli? Ivo Josipović? Ne slažu se s tim ljudi koji ne vide dalje od ZKP-a, brinem se za studente prava - nastavio je.</p><p>Kaže da mu nije jasno zašto se nije uhitilo odmah nego se još 10 mjeseci istraživalo i sad imamo samo indicije.</p><p>- Premijeru još jedan pozdrav, vidim da se igra riječima, priča o bjesnoći. Na onom haklu na Jarunu mu je pao šećer, pa nek mu netko da kocku šećera - dodao je.</p><p>Odbacuje tvrdnje da je on ukinuo sigurnosne provjere. </p><p>- SOA uvijek diskrecijski stoji na raspolaganju premijeru, ali ne može mu dati sve što mu treba - navodi.</p><p>- Ako je dio ovoga istina, čovjek je došao na to mjesto političkim dogovorom i počeo izvlačiti novac. To je puno veći problem od toga da je gradonačelnik trebao dobiti 100 tisuća kuna - kaže i pita se i kako on može raditi pritisak na sud.</p><p>- Čime ja to mogu raditi? Novcem? Vojskom? Jedino mogu raditi pritisak na zdrav razum. Taj će pritisak biti neizdrživ - dodaje.</p><p>Vezano uz ministre koji su u vrijeme lockdowna išli u Kovačevićev 'klub' kaže da treba pitati Plenkovića gdje je on bio za vrijeme lockdowna.</p><p>- 'Što mislite da je on išao doma moliti Očenaš?'' - poručio je Milanović. </p>