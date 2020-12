U ovo doba godine briga o drugima najviše dođe do izražaja. Mnoge humanitarne akcije pokrenute su kako bi uljepšali blagdane onima kojima je pomoć najpotrebnija. I ove godine, oboreni su mnogi rekordi.

Bilo da je riječ o udrugama ili pojedincima, velik broj ljudi shvatio je koliko drugima treba pomoć. Zbog toga su organizirane akcije i za one najmlađe, za školarce, za sve u potrebi, kako bi imali Božić kakav i zaslužuju.

Ove godine, iako nas je sve pogodila nevolja, donatore nije bio problem pronaći. I oni koji možda nemaju puno, odvojili su dio materijalnih stvari, ali i dobre volje u humanitarne svrhe, piše Večernji list.

Svako je dijete u pismu „Djedu zmaju“ predstavilo sebe i svoje skromne želje, ili su to za njih učinili njihovi najbliži, na najiskreniji način. A i ispunile su im se jer se, bez obzira na to želi li netko igračke, slatkiše ili pak odjeću, društvo za poboljšanje kvalitete života siromašne i nezbrinute djece Mali zmaj 11. godinu zaredom pobrinulo da 477 djece diljem Hrvatske uoči Božića dobije darove.

– Oni su napisali svoja pisma i želje, a mi smo od donatora prikupili poklone te pakete razvozili i poslali poštom diljem zemlje. Dio smo sami dostavili kombijem jer su neki darovi jednostavno preveliki. Svatko je dobio poklon minimalno u vrijednosti od 350 kuna jer smo ove godine zaista imali sjajne donatore i uspjeli svakome dati vrijedne stvari – govori predsjednica Malog zmaja Martina Leopold.

Najpopularniji poklon koji je željelo najviše klinaca, dodaje, na iznenađenje svih, jest drveni šah.

– Pretpostavljamo da je to zbog serije „Damin gambit“ koja je trenutačno veliki hit. A osim toga, darovali smo i autiće na daljinski, lutkice, pelene… Ukupna vrijednost svih poklona je iznad očekivanja, čak iznad 230.000 kuna. To je najviše što smo ikad uspjeli sakupiti. Iako nemaju mnogo, pogotovo ove godine, ljudi su otvorili svoje srce – kaže Martina Leopold dodajući kako je jako sretna i zahvalna svim sponzorima te da djeca to zaista zaslužuju, posebice u ovoj stresnoj godini pandemije i potresa, a vidjeti sreću na njihovom licu dok ih prime i otvaraju je neprocjenjiva.

– Dobivamo pozive, poruke, fotografije, snimke, pisma… Oduševljeni su i uzbuđeni. Nikad neću zaboraviti kad je jednoj djevojčici bio zagubljen paket u pošti pa smo joj uz pomoć zamjenske donatorice poslali isti poklon. Na kraju je nekako dobila oba, a njezina mama nas je zvala da plače cijelo jutro od sreće – kroz smijeh se prisjeća.

Poziva usto i sve zainteresirane koji bi htjeli postati donatori za djecu kako bi, između ostalog, dobili i higijenske potrepštine te hranu kroz čitavu godinu.

– Prije nekoliko mjeseci napravili smo aplikaciju app.malizmaj.org kroz koju će se konstantno moći donirati djeci, bilo da je to za rođendan, blagdane… Može se vidjeti i profil djece, odnosno koliko imaju godina, što ih interesira, kada su rođeni… – rekla je predsjednica udruge.

Udruga Fajter Magla obavija hladni Zagreb dok njegovi žitelji žure svojim toplim kućama. U rukama nose vrećice pune hrane, pića i poklona. Nevidljivi su im oni koji su tu, na cesti i sve bi dali za šalicu toplog čaja ili barem prijaznu riječ. Cesta je njihov dom, a ona je sve samo ne ugodna. Na zagrebačkim ulicama, naime, trenutno živi oko dvije tisuće beskućnika.

Svi oni imaju samo jednu želju – maknuti se s bešćutnog asfalta i pronaći topli dom.

Istu je sudbinu donedavno dijelio i Mile Mrvalj, danas predsjednik Humanitarne udruge Fajter, čovjek kojemu je život na ulici na licu izbrazdao duboke bore, no njezina hladnoća nije uspjela zalediti njegovo veliko srce.

On dobro zna kako je beskućnicima, jer je i sam tako živio, čak tri i pol godine bez ičega, bez ikoga, na hladnoj ulici.

– Bio je to deveti krug pakla. Hranio sam se u Caritasovoj pučkoj kuhinji, skupljao boce. Kad je bilo zima, danju sam se grijao u tramvajima, a noću spavao na kartonu u ruševinama tvornice DTR u Krajiškoj. Pokrivao sam se debelom jaknom. Najviše pamtim svakodnevni strah. Zamisli kako je to spavati ustrašen i sam, s nožem u rukama i metalnom šipkom na uzglavlju jer nikad ne znaš što ti se može dogoditi. Fajter sam pa sam izdržao, ali ne bih se izvukao bez podrške i pomoći drugih – počinje Mrvalj koji se prije sedam godina spasio s ulice.

Odmah je, kaže, osnovao Humanitarnu udrugu Fajter koja danas pomaže zagrebačkim beskućnicima.

– Iz godine u godinu beskućnika je sve više. Razlog je loše stanje u ekonomiji. Stotine tisuća ljudi ostaju bez radnih mjesta, mnogi od njih u godinama kada više ne mogu pronaći posao pa završe na ulici – zabrinut je Mrvalj.

Situacija je sada zbog korone, kaže, još i gora. Stoga je humanitarna akcija koju svake godine organizira Udruga Fajter ove godine još važnija. Također, ovog Božića, Mrvalj za dvadesetak beskućnika priprema i posebno iznenađenje.

– Ne želim da slave Božić kao ja nekoć, uz mesni narezak i paštetu pa ćemo im pokloniti pakete u kojima će se naći pršut i butelja finog vina. Želim da se barem taj jedan dan osjećaju kao ljudi – zaključuje.

Također, beskućnicima za blagdane pomaže i Hrvatska mreža za beskućnike. U sklopu akcije “I njima je Božić” do 8. siječnja prikupljaju odjeću, obuću i higijenske potrepštine u Centar za pomoć i podršku beskućnicima i osobama u riziku od beskućništva u Branimirovoj 53. Tamo su radnim danom od 9 do 16 sati, te subotama od 8 do 12.