Nekad su đaci jedva stali, a sad je otišao zadnji učenik: ’Žao mi je što mi se škola zatvorila...’

Školsko zvono u Velikom Prologu u ponedjeljak, prvog dana nove školske godine, neće zvoniti. Tužno je zadnji put zazvonilo u lipnju ove godine, kad su dva posljednja učenika napustila svoju učionicu. Unatoč svim ulaganjima u demografsku revitalizaciju ruralnih područja, najbolji pokazatelj izumiranje sela u Dalmatinskoj zagori jesu najmlađi jer tamo gdje nema mladih obitelji i djece, nema ni budućnosti, a gdje nema djece, nema ni škola.

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Pokretanje videa... VIDEO Područna škola u Velikom Prologu od ove školske godine je zatvorena | Video: 24sata/Ivo Čagalj/Pixsell

U vrgoračkom kraju, od Dugih Njiva, Mijaca, Zavojana, Oraha, Ravče, Stilja..., u posljednjih desetak godina zatvoreno je šest područnih škola. Od ove školske godine tom neslavnom broju pridružila se i spomenuta područna škola u Velikom Prologu, koja se, kao i navedene, nalazila u sastavu Osnovne škole Vrgorac. U razgovoru s ravnateljem, profesorom Krešimirom Kuranom, doznajemo kako je broj trenutačno upisanih učenika od prvog do osmog razreda 413, što je za 11 manje u odnosu na prošlu godinu. Tad su osnovnu školu u Vrgorcu od prvog do osmog razreda ukupno pohađala 424 učenika. Tragom ovih informacija put nas vodi do Velikog Prologa, naselja u sastavu Grada Vrgorca uz granicu s BiH. Plodno polje Jezero ovih je dana prepuno berača grožđa, koje je obilato rodilo.

- Žao mi je bilo zatvoriti vrata svoje učionice, zahvaliti svojoj učiteljici Katji Vukosav za sve što nam je pružila, jer sam znao kako je to posljednji put da kroz ova vrata kao učenik ulazim u moju školu - govori nam posljednji učenik, desetogodišnji Zdravko Šalinović, koji će školovanje nastaviti u Vrgorcu.

'Hvala učiteljici'

- U peti razred idem u grad, drago mi je jer ću tamo imati više prijatelja, a ovdje sam bio sam. Ipak mi je nekako žao što se naša škola zatvorila - govori Zdravko dok loptom gađa koš na školskom igralištu na kojem jedan stari gol svjedoči o nekim boljim vremenima i godinama.

Zdravko će svoje ime zapisati na zidu svoje škole, gdje se već nalaze imena bivših učenika. Luka, Ivan, Ana, Andrija, Josip, Petra, Ante, Ivana, Lea, Ena, Toni, Tea, onda ponovno jedan Ivan i još desetke onih koji su svojim imenom obilježili svoje najljepše školske dane i godine.

- Tek je troje djece u ovom dijelu sela. Ukupno nas ima u cijelom Velikom Prologu stotinjak stanovnika, a sedamdesetih i početkom devedesetih prošlog stoljeća Veliki Prolog bio je centar ovog dijela Dalmatinske zagore. Imali smo trgovine, poštanski ured, Dom kulture, u kojem su se organizirale plesne večeri na kojima su nastupali svi naši poznati pjevači zabavnih nota, od Jasne Zlokić, Miše Kovača, Zlatka Pejakovića, Olivera Dragojevića, Doris Dragović, Meri Cetinić i da ne nabrajam više - govori nam Boženka Šalinović, rođena i udana u Veliki Prolog.

- Kad sam ja pohađala osnovnu školu ovdje u Velikom Prologu, prije 50 i koju godinu, bilo je toliko djece da su nam bile tijesne učionice. Nastava se organizirala na više lokacija po kućama, a danas imamo školu, ali su učionice prazne. Nigdje nikoga - kaže Boženka, a u razgovoru joj se pridružuje jedina učiteljica u selu, Neda Franić (72), koja je radila i živi u Velikom Prologu.

Neda, rodom iz Hercegovine, kao studentica je na poziv tadašnjeg direktora škole došla predavati engleski jezik u Veliki Prolog. U radnom vijeku kroz njenu su učionicu prošle mnogobrojne generacije.

- Završila sam tek prvu godinu fakulteta kad su me pozvali jer nije bilo kadra. Cijelu tu školsku godinu predavala sam engleski, a po potrebi i hrvatski jezik. Onda sam se vratila na fakultet, diplomirala i ponovno došla u Veliki Prolog. Ovdje sam i ja pohađala nastavu od prvog do osmog razreda, zatim gimnaziju u Ljubuškom i studij u Splitu. Tu sam se udala i kao mlada učiteljica provela najljepše godine svoga prosvjetnog rada. Zadnje godine pred mirovinu radila sam u centralnoj školi u Vrgorcu - govori nam još vitalna učiteljica Neda.

Bolja vremena

Sa sjetom u glasu prisjeća onih vremena u kojima je rad u prosvjeti bio poziv a ne posao, kad je sve nekako bilo drukčije, kolegijalnije, kad su se vrijednosti mjerile nekim drugim aršinom, ponajprije uzajamnim pomaganjem, poštovanjem i ljubavlju prema pozivu učitelja.

- U Velikom Prologu sve do 1974. godine nastava je bila na nekoliko lokacija. Broj učenika se zapisivao s tri znamenke, od prvog do osmog razreda bilo je više od 250 učenika. Osmi razred je jedne generacije pohađalo 46 učenika, nismo imali učionica da ih raspodijelimo u dva razreda, pa smo u razred ulazili s dva imenika jer je nastavu trebalo realizirati, a djecu poučiti. Ova zgrada sagrađena je 1975. i od tada su svi učenici pohađali nastavu u jednoj školskoj zgradi, ali s godinama se broj djece drastično smanjio - kaže nam umirovljena učiteljica.

Najviše se to osjetilo početkom devedesetih godina prošlog stoljeća. Mlade obitelji napuštale su ovaj kraj i odlazile u gradove. Nikad se nisu vratile, tek jedanput godišnje dođu na praznike i u posjet starim roditeljima.

Sjetna sjećanja

- Žao mi je što se škola zatvorila. Tko zna, možda će jednog dana u ovoj zgradi biti uređen dom za stare i nemoćne. Možda ću i ja jednog dana ponovno gledati sa školskog balkona na naše polje Jezero, samo iz druge perspektive, ali vjerujte mi da nikad neću zaboraviti godine svojeg učiteljskog rada - sa sjetom u glasu govori Neda dok obilazi školsku zgradu.

U njoj se i sad bude sjećanja na godine rada, druženja...

- Ljubila sam taj školski dnevnik, radovala se svakom početku i radu s najmlađima. Zapisivala krasopisom bilješke u tu knjigu u kojoj su ostale zapisane godine rada i sjećanja na neka druga, mnogo bolja vremena - sjetno kaže.

Veliki Prolog, nažalost, dijeli sudbinu mnogih ruralnih naselja u kojima se gase ili su već ugašene područne škole. U ovom kraju, osim u centralnoj školi, školsko će zvono ove školske godine pozvati na rad učenike u četiri područne škole. U Dusini, koja ima 27, u Potprologu (šest), Umčanima (pet) i Kokorićima, gdje su četiri učenika od prvog do četvrtog razreda. Veliki Prolog dijeli sudbinu onih zatvorenih.