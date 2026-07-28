DVA LICA ZRĆA PLUS+

Nekada najluđi partyji, a danas su hlad za turiste! Bili smo na Zrću: 'Tulum je u ličkom dijelu'

Piše Petra Mustać,

Plaža Zrće i Katarelac bile su nekada zone za partijanere. Otok su zvali 'hrvatska Ibiza'. No nakon rušenja poznatog kluba Noa, sve je drugačije. Ni Općina Kolan, koja pripada Zadarskoj županiji, ne zna što će biti...