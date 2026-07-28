Nekada najluđi partyji, a danas su hlad za turiste! Bili smo na Zrću: 'Tulum je u ličkom dijelu'
Plaža Zrće i Katarelac bile su nekada zone za partijanere. Otok su zvali 'hrvatska Ibiza'. No nakon rušenja poznatog kluba Noa, sve je drugačije. Ni Općina Kolan, koja pripada Zadarskoj županiji, ne zna što će biti...
Na plaži Zrće u Novalji vrhunac je ljetne sezone. Veliki festivali, poznate zvijezde napunile su kalendar mjesta koje si tepa kako je hrvatska Ibiza. Dok Zrće živi, susjedna plaža Katarelac, nekad mjesto s velikim klubom Noa, izgleda potpuno drukčije. Drvena konstrukcija nekadašnjeg kluba koja se nalazila na moru je nestala, kao i glamping resort, od kojeg više nema ništa. Na samoj plaži ostale su drvene konstrukcije, a turisti koriste baldahine koji su ostali nakon velike akcije uklanjanja resorta.