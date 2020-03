Neke mjere pomoći: Povoljniji krediti malim poduzetnicima

Ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić istaknuo je u utorak uoči sjednice Vlade na kojoj će biti donesen paket mjera pomoći gospodarstvenicima u ovoj krizi epidemije koronavirusom kako je cilj očuvati gospodarstvo i likvidnost, za što će biti dovoljno novca.

- Možemo smiriti naše gospodarstvenike. Što se tiče europskih projekata, tu isto tako postoje značajne prilike. Odmah ćemo udvostručiti sredstva koja HAMAG BICRO provodi za kredite malih i mikro poduzeća, koji će biti dostupni od sljedećeg tjedna. Kamate će za obrtna sredstva biti između 0,5 i jedan posto, dakle vrlo povoljni krediti - naveo je ministar Pavić dodavši kako će se, na prijedlog Europske komisije, ponuditi i tzv. korona krediti od 378 milijuna kuna prve tranše za mala, srednja i mikro poduzeća do 100.000 eura također s povoljnijim kamatama.

- Svjesni smo da jedinicie lokalne samouprave i poduzetnici će biti u problemu pa će u ovom paketu mjera biti i za operativni program konkurentnost, kohezija i ono što ministar Aladrović radi za europski socijalni fond, isplatit ćemo svim korisnicima 75 posto ZNS-ova odmah unaprijed, kako bi osigurali protočnost novca - rekao je.

Osim toga, dodao je, dogovoreno je da će se za sve europske projekte omogućiti produljenje roka trajanja za tri mjeseca.

Ministar prometa Oleg Butković istaknuo je kako se neke mjere tiču koncesijskih naknada.

Na pitanje je li pametnije da država u ovom trenutku preuzme na sebe troškove, umjesto što nudi odgode plaćanja, Butković je

istaknuo kako je to teško u ovom trenutku jer se ne zna koliko će ova kriza trajati.

- To je osnovni parametar, ne znamo koliko će trajati. Vidjet ćemo sve - rekao je dodavši kako u njegovu resoru za sad svi radovi na infrastrukturnim projektima idu normalno.

Ministar turizma Gari Cappelli rekao kako se većina horizontalnih mjera koje će Vlada danas predstaviti odnosi na turizam, a neke od njih su odgode plaćanja boravišne pristrojbe, članarine, koncesija na turistička zemljišta...

- Sad još razgovaramo s jedinicima lokalnih samouprava o onom dijelu poreza koji je paušal, od 150 do 1500 kuna za obiteljski smještaj. To je njihov čisti prihod i moramo vidjeti kako ćemo to, hoćemo li kroz opći porezni zakon - rekao je.

Za sezonske radnike, njih 5000, donesene su mjere produženja za tri mjeseca statusa stalnog sezonca, što je nekih 11,5 milijuna kuna.

Što se tiče poslovanja hotela, rekao je kako su praktički svi zatvoreni.

- Tu i tamo neki mali hotel radi, ali kod mene na Lošinju i u Istri znam da se sve zatvara - rekao je.

Na komentare nekih ekonomskih stručnjaka da koronavirusom neće biti najpogođeniji turizam, nego sektor izvoza, Cappelli je poručio "o tom po tom" te da je i turizam izvoz.