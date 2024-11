Među svim ministrima u HDZ-ovoj vladi Andreja Plenkovića, Davor Božinović svakako spada u one najsposobnije. Nije jedini, ima ih još. No ministar unutarnjih poslova Božinović, gotovo redovito, pokazuje vještine koje otkrivaju da su mu instinkt i pamet važni alati u politici. Uostalom, neke od najvažnijih uspjeha u tri mandata HDZ-ove vlade izvukao je šef policije. Za ulazak u puni režim Schengena i ukidanje viznog režima za Sjedinjene Američke Države bio je puno važniji nego komični šarlatan iz sjajno obnovljene bivšeg sjedišta republičke Udbe na Zrinjevcu. Država, kroz MUP, ulaže značajne napore za kontrolu granice. To će, u bliskoj budućnosti, biti presudno pitanje kroz koje će birači percipirati učinkovitost Vlade i razinu sigurnosti. Niz kriza koje se valjaju na nestabilnim područjima istoka pojačat će pritisak migranata na vanjske granice EU-a. Letovi iz Njemačke kojima vlada u Berlinu deportira migrante podigli su razinu nervoze.

