Neki članovi Plenkijeva tima ga žele napustiti: 'Sluša samo one savjete koji mu politički pašu'

Vladin Savjet za koronu čini se da je pred raspadom. Premijer Plenković i Stožer slušaju samo jedan dio znanstvenika, prema navodima članova, onaj dio koji im više politički odgovara

<p>Neki od članova Vladina Znanstvenog savjeta za koronu, doznajemo, ozbiljno razmišljaju o napuštanju tog tijela. Njihovo je nezadovoljstvo kulminiralo i neće, kažu nam neslužbeno, još dugo izdržati ako premijer <strong>Andrej Plenković</strong> i Stožer nastave slušati samo onaj dio znanstvenika čiji im stavovi politički odgovaraju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>- Pozvani smo u Savjet da pomognemo svojim znanjem i rečeno nam je da naše mišljenje Vladu i Stožer ne obvezuje ni na kakve poteze, no dosta nam je toga da se, s druge strane, sluša samo dio znanstvenika - koji tvrde da stanje nije kritično i da nam ne trebaju strože mjere.</p><p>Kažu nam tako neki od znanstvenika u Savjetu, koji neće još dugo izdržati da se ignoriranjem vlasti kompromitira njihov profesionalni rad. Puno truda nizašto - ne treba im to u životu, dodaju.</p><p>Dio znanstvenog savjeta je upravo za 24sata već prije tjedan dana dao do znanja da se ne slaže s optimističnom retorikom Vlade i Stožera te neuvođenjem dodatnih mjera. Da je stanje vrlo kritično, da zaraza nije pod kontrolom i da nema indikacija da krivulja zaraženih sporije raste, rekla je<strong> dr. sc. Petra Klepac</strong>, epidemiologinja, docentica na London School of Hygiene and Tropical Medicine, kao i <strong>dr. Andreja Ambriović Ristov</strong>, virologinja s Instituta “Ruđer Bošković”, koja je rekla kako je izgubljena kontrola nad zarazom, da ne znamo koliko zaraženih doista imamo i da će bolesni ljudi koštati zdravstveni sustav puno više nego što će nas koštati mjere kojima bismo virus držali pod kontrolom.</p><p>Vlada ne želi uvoditi strože mjere za koje se zalaže dio Savjeta, dok neki, poput <strong>Gordana Lauca</strong>, profesora biokemije i molekularne biologije, vlasnika tvrtke Genos, smatraju kako je ovo zadnji veliki val zaraze i da rast zaraženih usporava.</p><h2>Bit će skandal za Vladu </h2><p>Komunikacija između tih dviju struja unutar Vladina Savjeta je, doznajemo, loša, pogotovo što epidemiolozima u Savjetu smeta jer se epidemiologijom sad bave i oni koji te struke nisu, može se čuti od upućenih. Premijer, međutim, nije spreman poslušati znanstvenike koji zagovaraju dodatne mjere, zbog čega bi se mogao dogoditi sve izvjesniji scenarij da mu oni odu iz Savjeta, njih nekoliko odjednom, ako se ignoriranje nastavi. Izdržat će još neko vrijeme i upozoravati, ali to ne može trajati dovijeka, čuje se. To bi svakako bio skandal za Vladu, da joj ode više uglednih znanstvenika, pa i svjetskoga glasa.</p><p>- Važno je da ćemo od članova Znanstvenog savjeta dobiti i eventualne prijedloge dodatnih mjera. Mjere koje su sad na snazi bit će produljene. Ako stožer smatra da postoji potreba za dodatnim pooštravanjem mjera, one će biti donesene - rekao je nakon zadnjeg sastanka Savjeta 6. studenog Plenković. Neće biti lockdowna niti policijskog sata, dodao je. Te mjere nisu na stolu, rekao je, dodajući kako su članovi Znanstvenog savjeta tu dobrovoljno i besplatno te nitko od njih nije vezan politikom Vlade niti mjerama koje donosi Stožer.</p><p>- Njihovi stavovi su njihovi i oni su tu dobrovoljno. Gospodin Lauc je sve pojasnio, danas smo raspravili brojne teme i došli do zaključka da se ne mora svaki član savjeta slagati u svemu - zaključio je Plenković.</p><h2>Vlada se boji demonstracija </h2><p>I očito odlučio odabrati stavove i savjete koji Vladi politički odgovaraju, čuje se unutar Savjeta. Na toj je zadnjoj sjednici, može se također čuti, bilo toliko burno da možda neće uskoro opet biti sazvana. I nije točno da policijski sat nije bio na stolu. Samo ništa od strožih mjera koje se predlažu, Plenkoviću ne odgovara jer se vlast boji nemira. To se ne bi dobro odrazilo na nadolazećim lokalnim izborima.</p><p>I epidemiolog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Andrija Štampar” i profesor na Medicinskom fakultetu u Rijeci,<strong> prof. prim. dr. sc. Branko Kolarić</strong>, je za HRT rekao kako nema dokaza usporavanja rasta i da se stručna zajednica zalaže za strože mjere. Više od 40 dnevno preminulih je veliki broj, upozorio je, dodajući kako je smisao policijskog sata smanjiti noćna “partijanja”.</p><h2>Trebaju i dodatne mjere </h2><p>Mjera policijskog sata zvuči nepopularno, ali joj je smisao kontrolirati ilegalne zabave, koje se događaju, rekao je epidemiolog, također član Vladina znanstvenog savjeta.</p><p>Dodao je kako postoji niz ostalih mjera na raspolaganju - nastava u školama i predavanja na fakultetima online, skraćivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata, zabrana rada klubova...</p><p>Da se njega pitalo koje mjere uvoditi, danas bismo možda imali manje zaraženih, ali i demonstracije na ulicama, rekao je epidemiolog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,<strong> dr. sc. Bernard Kaić</strong>.</p><p>Nažalost, broj preminulih zbog korone premašio je tisuću ljudi, sad je na 1082, čime se obistinjuju prognoze Branka Kolarića i<strong> Ivana Đikića</strong> izgovorene davno. Vlada, međutim, Đikića u znanstveni savjet nije ni zvala, što nam je on sam posvjedočio.</p><p>- Ja nisam oportuni znanstvenik koji bi šutio kad bi postojao ozbiljan problem - odgovorio nam je Đikić na pitanje je li ikad pozvan u Savjet. Poznato je da je otprije na ratnoj nozi s Plenkovićem, iako u Savjet nije pozvan ni, primjerice,<strong> prof. dr. sc. Igor Štagljar</strong>, jedan od vodećih hrvatskih molekularnih biologa, koji radi na Sveučilištu u Torontu. I on se u zadnje vrijeme javno na društvenim mrežama suprotstavlja stavovima Gordana Lauca.</p><p>S tim stavovima, međutim, premijer zaključuje raspravu i riskira da se Savjet - raspadne.</p>