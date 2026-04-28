NEKI NOVI RAT Zelenski želi 50.000 robota za ukrajinsku vojsku do kraja ove godine

Predsjednik Volodimir Zelenski naredio je veliko proširenje proizvodnje i raspoređivanja kopnenih robotskih sustava, postavivši cilj od najmanje 50.000 jedinica za ukrajinsku vojsku ove godine.

Govoreći nakon sastanka Stožera vrhovnog zapovjednika, Zelenski je opisao besposadne kopnene sustave kao “sljedeći veliki korak” u ratovanju, nakon široke upotrebe dronova.

Već je nemoguće zamisliti obranu bez dronova – a isto vrijedi i za kopnene robotske sustave,” rekao je, dodajući da su ključni za logistiku, evakuaciju ranjenih vojnika i borbene operacije.

Predali se robotu

Ukrajina je ovog mjeseca ispisala povijest kada je robotom zarobila ruske vojnike. 13. travnja ukrajinska 3. odvojena jurišna brigada rasporedila je FPV (first-person view) dronove i kamikaza kopnene platforme za napad na utvrđene položaje duž bojišnice, navodi se u priopćenju brigade. Tvrde da su zarobili neodređen broj ruskih vojnika bez vlastitih gubitaka.

Brigada je navela da su Rusi izašli iz uništenih utvrđenja kako bi se predali “kako ne bi bili razneseni” dok se robot približavao njihovom položaju.

20.000

Ukrajinski kopneni roboti izvršili su više od 22.000 misija na prvim linijama bojišnice u posljednja tri mjeseca. Zelenski je rekao da to znači da su “životi spašeni više od 22.000 puta, kada je robot ušao u najopasnije područje umjesto vojnika.”