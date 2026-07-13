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PROVJERILI SMO KAKO IDE SEZONA PLUS+

Neki ovise o last-minute gostima, a drugi nam otkrivaju: 'Držimo cijenu, ali smo puni'

Piše Martina Pauček Šljivak,
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Neki ovise o last-minute gostima, a drugi nam otkrivaju: 'Držimo cijenu, ali smo puni'
Foto: Ivo ČagalJ/PIXSELL
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Turistička sezona je na razini lanjske, pokazuju podaci e-visitora, razgovarali smo s iznajmljivačima i turističkim udrugama koji su otkrili stanje na terenu.

Dok dio privatnih iznajmljivača već od sredine lipnja gotovo da više nema slobodnih termina za ljeto, drugi se i ove godine oslanjaju na last minute popuste kako bi popunili apartmane. Turistički djelatnici slažu se da je sezona vrlo neujednačena i da će konačan rezultat biti poznat tek nakon posezone.

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