'Nekim Srbima ću razbiti nos, a onda ću prijeći i na Hrvate'

Nakon što je kandidat za hrvatskog predsjednika Miroslav Škoro srbijanskog radikala Vojislava Šešelja nazvao ratnim zločincem, stigao je i njegov odgovor u kojem ističe:

- Još se nemam vremena baviti Hrvatima koji me nazivaju ratnim zločincem. Trebam prvo popisati sve Srbe koji su me tako nazvali i trebam svima razbiti njušku. Kad svim Srbima koji me nazivaju ratnim zločincem porazbijam njuške, onda ću prijeći na Hrvate. Ako su žene u pitanju, ima da ih ošišam na ćelavo, nalijepim na njih katran i pospem ih perjem - rekao je Šešelj za Alo.rs.

Na vrhu njegovog popisa krivica su neki novinari iz Srbije kao i zastupnici u Skupštini:

- Ima ih da prostite, što bi naš narod rekao - pun ku**c, kaže Šešelj.