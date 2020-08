'Nekolicina bogatih posjeduje više od ostatka čovječanstva, to je nepravda do neba'

Simptomi nejednakosti znakovi su društvene bolesti: to je virus koji potječe od bolesne ekonomije. To je plod nepravednog gospodarskog rasta koji ne vodi računa o temeljnim ljudskim vrijednostima, kaže Papa

<p><strong>Papa Franjo</strong> kritizirao je u srijedu „virus bolesne ekonomije”, u kojoj prevladavaju društvene nejednakosti, posvetivši svoju tradicionalnu audijenciju, kao i prošli tjedan, pandemiji koronavirusa.</p><p>- Pandemija je naglasila i pogoršala društvene probleme, napose nejednakost - konstatirao je sa žaljenjem Papa, navevši kao primjer to što neki mogu raditi i školovati se na daljinu putem interneta, a drugi ne mogu.</p><p>- Neke moćne zemlje mogu izdavati novac kako bi se suočile s krizom, a za druge to znači podizanje hipoteke na njihovu budućnost - upozorio je Franjo, dodajući da u njegovim mislima posebno mjesto uvijek imaju djeca koja „umiru od gladi” i „nemaju pravo na školu”.</p><p>- Ti simptomi nejednakosti znakovi su društvene bolesti: to je virus koji potječe od bolesne ekonomije. To je plod nepravednog gospodarskog rasta koji ne vodi računa o temeljnim ljudskim vrijednostima - ustvrdio je.</p><p>- U današnjem svijetu, nekolicina jako bogatih ljudi posjeduje više od ostatka čovječanstva. To je nepravda do neba! - kazao je.</p><p>Papa smatra da se „homo sapiens deformira i postaje homo oeconomicus – u lošem smislu riječi – individualist, kalkulator i dominator”.</p><p>Papi je jako stalo do gospodarskog razvoja koji poštuje okoliš i ljude, čime se bavio u svojoj enciklici „Laudato si”, pa je tako ponovno upozorio na uništavanje okoliša.</p><p>- Uskoro ćemo prijeći velik broj granica našeg predivnog planeta, s teškim i nepovratnim posljedicama: od gubitka bioraznolikosti i klimatskih promjena do podizanja razine mora i uništavanja tropskih šuma - kazao je, kritizirajući "grješnu želju da se posjeduje i dominira svojom braćom i sestrama, prirodom i samim Bogom”.</p>