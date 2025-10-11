Obavijesti

ISTRAGA

Nekoliko ljudi je ozlijeđeno: Pucnjava na tržnici u Njemačkoj

Foto: Hauke-Christian Dittrich/DPA

Pojedinosti o težini ozljeda i drugi detalji nisu poznati jer policijska akcija traje

Nekoliko je ljudi ranjeno u subotu u pucnjavi na tržnici u njemačkom gradu Giessenu, objavio je glasnogovornik policije.

Iako je osumnjičeni u bijegu nakon incidenta koji se dogodio nešto poslije 15 sati, policija tvrdi kako nema opasnosti za građane.

Pojedinosti o težini ozljeda i drugi detalji nisu poznati jer policijska akcija traje. 

Njemački Bild piše da je u pucnjavi ozlijeđeno troje ljudi. Navodno je pucano iz pištolja, a do pucnjave je došlo u kladionici. 

