Nekoliko ljudi je ozlijeđeno: Pucnjava na tržnici u Njemačkoj

Nekoliko je ljudi ranjeno u subotu u pucnjavi na tržnici u njemačkom gradu Giessenu, objavio je glasnogovornik policije.

Iako je osumnjičeni u bijegu nakon incidenta koji se dogodio nešto poslije 15 sati, policija tvrdi kako nema opasnosti za građane.

Pojedinosti o težini ozljeda i drugi detalji nisu poznati jer policijska akcija traje.

Njemački Bild piše da je u pucnjavi ozlijeđeno troje ljudi. Navodno je pucano iz pištolja, a do pucnjave je došlo u kladionici.