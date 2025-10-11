Pojedinosti o težini ozljeda i drugi detalji nisu poznati jer policijska akcija traje
ISTRAGA
Nekoliko ljudi je ozlijeđeno: Pucnjava na tržnici u Njemačkoj
Nekoliko je ljudi ranjeno u subotu u pucnjavi na tržnici u njemačkom gradu Giessenu, objavio je glasnogovornik policije.
Iako je osumnjičeni u bijegu nakon incidenta koji se dogodio nešto poslije 15 sati, policija tvrdi kako nema opasnosti za građane.
Pojedinosti o težini ozljeda i drugi detalji nisu poznati jer policijska akcija traje.
Njemački Bild piše da je u pucnjavi ozlijeđeno troje ljudi. Navodno je pucano iz pištolja, a do pucnjave je došlo u kladionici.
