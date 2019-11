Troje ljudi je ranjeno u napadu nožem: Policija traži napadača

Najmanje troje ljudi je ozlijeđeno u napadu u trgovini u prometnoj ulici u Hagu, objavila je nizozemska policija.

Policajci tragaju za muškarcem između 45 i 50 godina, navodno sjevernoafričkih korijena.

Stanje ozlijeđenih i motiv napada zasad su nepoznati. Incident se dogodio u trgovini Hudson's Bay u Grote Markt, glavnoj trgovačkoj četvrti, prenose lokalni mediji.

The Hague now. 3 people stabbed in Spui (main shopping street). Police is still looking for the man. #DenHaag #TheHague pic.twitter.com/hHDvWKKlHl