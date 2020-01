'Nekome smeta uvođenje reda u bolnici, zato nas je i prijavio'

U Split je stigla inspekcija Ministarstva zdravstva, zbog, podsjetimo popisa kojeg potpisuje "djelatnik KBC-a", a koji proziva dr. Denisa Nenadića te mu "na teret" stavlja četiri smrtna ishoda: tri nakon operacijskog zahvata disekcije aorte te još jedan smrtni ishod prilikom ugradnje umjetnog aortalnog zaliska. U dopisu da optužuje i za ugradnju manjeg broja premosnica nego što je kod pacijenta potrebno, probleme nakon ugradnje mitralnog zaliska, ugradnja arterijske premosnice umjesto venske...

'To je zlonamjerna anonimna prijava'

- Kako su najavili prošli tjedan, danas u toku dana stiže inspekcija Ministarstva zdravstva. Priča koja se pojavila vrlo je zlonamjerno upućena prema KBC-u. Otkako su se pojavile određene devijacije na KBC-u unazad godinu dana, mi smo promptno reagirali stavljanjem novog vodstva, doveli smo kolege mentora iz Zagreba, u procese operacije uključili smo mlade kolege i sami odjel je krenuo u dobrom smjeru. Tada se nažalost dogodio je ovaj novi moment, zlonamjerna anonimna prijava kojoj je očito bio cilj destabilizacija odjela i očito nekome ne odgovara uvođenje reda – kazao je zamjenik ravnatelja BKC-a Split, Krešimir Dolić.

Dodaje kako u ovim trenucima nije lako ni liječnicima na Kardiokirurgiji, a ni pacijentima.

'Očito se radi o internim sukobima'

- Stvara se atmosfera nepovjerenja i na nama svima je da vratimo to povjerenje. Nažalost, očito se radi o internim sukobima, samo onaj koji je to pokrenuo očito nije ni svjestan da je sada to izašlo iz okvira osobnih animoziteta, jer štetu trpi i KBC i pacijenti – kaže dr. Dolić navodeći i kako će inspekcija Ministarstva sigurno tražiti dokumentaciju svih 25 nabrojenih slučajeva. Inače, osim inspekcije zdravstva slučajem se bavi i unutarnji nadzor bolnice sastavljen od sedam liječnika. Nalazi bi trebali biti gotovi za nekoliko dana.

- Nikad nije bilo službene prijave, do sada, i to u momentu kada imamo drugu aferu na odjelu – kazao nam je dr. Nedadić prije nekoliko dana.

On je do nedavno bio pročelnik Zavoda za kardiokirurgiju KBC-a Split, no funkciju je krajem prošle godine preuzeo dr. Jakov Vojković, specijalist opće kirurgije i subspecijalist kardiokirurgije.

Za Provjereno Nove TV, dr. Nenadić je otvoreno kazao da kako vjeruje da mu sve podvaljuje njegov prethodnik, također nekadašnji šef Zavoda, Cristian Bulat, koji je i službeno osumnjičen za primanje mita, no Bulat sve demantira.

