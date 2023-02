Nema dojava o šteti ni ozlijeđenima u potresu na Krku: 'Nije vrijeme za paniku'

Za sada nema nikakvih dojava o mogućoj šteti ili ozlijeđenima u potresu magnitude 4,8 koji je pogodio otok Krk nešto prije 11 sati u četvrtak, izjavio je ravnatelj Civilne zaštite Damir Trut.

"Za sad nema ništa. Provjerava se", rekao je Trut Hini.

Ima dosta dojava građana o osjetu ljuljanja zgrada i pomicanju namještaja, ali ništa više od toga, dodao je.

Ni po podacima s Kvarnera nema prijavljenih većih šteta niti ozlijeđenih u potresu koji je snažno uzdrmao to područje.

Županijski vatrogasni zapovjednik Mladen Šćulac rekao je za Hinu da je u stalnom kontaktu s vatrogasnim postrojbama na Krku i u Rijeci te da za sad nema primljenih zahtjeva za intervencijama.

Prema dosadašnjim informacijama, nema većih šeta niti ozljeda građana.

Potres se posebno snažno osjetio u Rijeci, te su brojni građani nazivali službu 112 i vatrogasce s upitima o intenzitetu i epicentru potresa.

Potres se osjetio i u gotovo svim dijelovima Istre, no na sreću osim uznemirenih građana dojave o materijalnim štetama nemamo, potvrdio je za Hinu načelnik Stožera civilne zaštite Istarske županije DIno Kozlevac.

"Potres se osjetio u cijeloj istri, od Pule do Buja, od Rovinja do Labina no osim što je izazvao uznemirenost kod naših građana nemamo dojavu o nekim materijalnim štetama. Pratimo situaciju i za sada nema razloga za paniku", istaknuo je načelnik Kozlevac.

U Puli su u 10.47 sati građani na više lokacija u gradu osjetili potres a prema zasad dostupnim informacijama posebno se "ljuljalo" na višim katovima nebodera u gradskim kvartovima Veruda i Vidikovac.

Potres se dogodio u 10:47 sati, dva kilometra zapadno od Drage Bašćanske na Otoku Krku.

Najčitaniji članci