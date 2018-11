'Nema drugog plana, odbace li sporazum to nas baca na start'

Britanska premijerka Theresa May poručila je u nedjelju da ne vidi nikakvu alternativu sporazumu o brexitu koji je predstavila prošlog tjedna, odbijajući mogućnost ponovnih pregovora o nacrtu sporazuma prije susreta sa čelnicima EU-a sljedećeg vikenda, što traže neki njezini ministri.

"Nema alternativnog plana na stolu. Ne postoji drugačiji pristup kojim bi mogli postići sporazum s EU-om", napisala je May u članku za tabloid The Sun on Sunday.

Ako zastupnici odbace sporazum, jednostavno će nas vratiti natrag na početak. To bi pojačalo podjele, nesigurnost i neuspjeh da se ispoštuje odluka Britanaca, ustvrdila je May.

Samo nekoliko sati nakon što je u srijedu objavila da su njezini ministri kolektivno poduprli sporazum o brexitu May se našla u dosad najopasnijoj krizi, koja prijeti njezinu opstanku na dužnosti premijerke, nakon što je ministar za brexit Dominic Raab zbog neslaganja sa sporazumom podnio ostavku.

Pristaše brexita smatraju da sporazum predstavlja rizik da Britanija ostane podložna pravilima EU-a još neodređeno vrijeme.

Raste pritisak na May da zatraži izmjenu sporazuma

U subotu je ministrica i čelnica Donjeg doma Britanskog parlamenta Andrea Leadsom izjavila BBC-u da podržava Theresu May, ali nije potpuno zadovoljna sa sporazumom.

"Mislim da još uvijek postoji mogućnost za poboljšanje sporazuma i nekih od mjera u njemu i nadam se da ću moći pomoći u tome", rekla je.

Irski ministar vanjskih poslova Simon Coveney izjavio je pak u subotu kako britanski ministri koji se protive sporazumu "ne žive u stvarnom svijetu" ako misle da mogu ponovno pregovarati o dogovoru koji je prošlog tjedna postignut s EU-om.

Nekoliko britanskih novina izvijestilo je da Leadsom zajedno sa četvoricom ministara koji snažno podupiru brexit, Michaelom Goveom, Liamom Foxom, Chrisom Graylingom i Pennyom Mordauntom, pritišće May da zatraži izmjenu sporazuma.

Nezadovoljstvo sporazumom među konzervativcima dovelo je May na rub smjene, već je više od 20 zastupnika potpisalo zahtjev za glasovanjem o povjerenju premijerki, a očekuje se da će to uskoro učiniti njih 48, koliko je potrebno za pokretanje postupka glasovanja.

Britanski mediji spekuliraju da bi će se glasovanje o povjerenju Theresi May vjerojatno održati u utorak.