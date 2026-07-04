Nema džabe ni u stare Marianne: Tko Francusku voli više: Zagreb, Beograd ili Frka?

“Volimo Francusku kao što je ona volela nas 1914. - 1918.”, piše na kalemegdanskom spomeniku koji su, kao znak zahvalnosti za pomoć u Prvom svjetskom ratu, podigli Beograđani, a izradio veliki Meštrović. Brončana figura žene s mačem predstavlja Francusku koja juriša u pomoć Srbiji tijekom Prvog svjetskog rata. Taj je emotivni odnos višekratno - zadnji put u ponedjeljak - evocirao i Zoran Milanović, koji misli da stari ljubavnici, Francuzi i Srbi, ponovno očijukaju, i to na štetu Hrvatske.