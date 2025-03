Nema kraja obilnoj kiši, olujni udari juga stvaraju probleme. DHMZ: 'Rastu vodostaji rijeka'

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, u petak se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno s kišom. Oborine će biti učestalije u Gorskoj Hrvatskoj i na istoku zemlje, dok će u Dalmaciji mjestimice biti izraženijih pljuskova, uz mogućnost grmljavine. Puhat će umjeren, a u prvom dijelu dana i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar.

Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana puhat će umjerena do jaka bura, a prijepodne podno Velebita očekuju se olujni udari. Uz ostatak obale prevladavat će umjeren južni vjetar i jugo.

Žuti meteoalarm ukazuje na potencijalno opasno vrijeme, a na snazi je za područja sjevernog i srednjeg Jadrana te Gorsku Hrvatsku. Zbog jake, mjestimice vrlo jake bure, a u noći s olujnim udarima i do 150 kilometara na sat za područje Velebitskog kanala meteorolozi su 'upalili' naračasti alarm koji predstavlja opasno vrijeme.

- Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu - upozoravaju iz DHMZ-a.

Najniža temperatura zraka kretat će se od 4 do 9 °C, na Jadranu od 9 do 13 °C, dok će najviša dnevna biti između 9 i 13 °C, a na Jadranu od 14 do 17 °C.

DHMZ upozorio na porast vodostaja

Kiša i dalje pada u Hrvatskoj i susjednim zemljama. Nakon nekoliko kišnih dana, nastavlja se oborinska epizoda uz dotok vlažnog zraka u sklopu ciklone koja se od južne Italije vrlo sporo premještala u Jadransko more. Prizemna ciklona će se tijekom petka i subote postupno popuniti, no na vremensku situaciju će utjecati visinski ciklonalni vrtlog koji zahvaća Jadransko more, Balkanski i južni dio Apeninskog poluotoka i u sklopu kojeg će nam nastaviti pritjecati zrak bogat vlagom.

Do nedjelje, 30. ožujka očekuje se obilna kiša, osobito na području Dinarida.

Nestabilno vrijeme s dugotrajnim oborinama na području Hrvatske te Bosne i Hercegovine traje već neko vrijeme čime je površina tla već visoko zasićena vodom. Navedeno je zabilježeno EUMETSAT-ovim satelitom i prikazano sljedećom kartom koja prikazuje iznimno visoko stanje vlažnosti tla od 26. ožujka 2025.

Visoka vlažnost površinskog sloja tla uzrokuje da sva količina oborine koja pada na takvo zasićeno tlo direktno otječe u vodotok i doprinosi povećanju protjecanja, odnosno vodostaja nizvodno.

Obzirom na prognoziran nastavak kišnog razdoblja na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine tijekom sljedećih nekoliko dana, ostvarene oborine bi mogle uzrokovati značajno podizanje vodostaja svih pritoka rijeke Save, a naročito njenih desnih pritoka - Una, Kupa, Dobra, Mrežnica, Korana, Bosna, Vrbas, itd. Uslijed povećanih dotoka sa svih pritoka doći će i do povećanog dotoka rijeke Save u njenom srednjem i donjem dijelu toka u Hrvatskoj.

Hidrološke postaje na navedenim rijekama bi mogle doseći značajne stupnjeve obrane od poplava što će prvenstveno ovisiti o ostvarenoj oborini na pojedinim slivovima.

Napominjemo da je pozornost potrebno usmjeriti na Kupu s pritocima, donji dio toka Une, te srednji i donji dio toka Save jer će se prema sadašnjim prognozama nastavak oborine dogoditi na njihovim slivnim područjima.

Iako rijeka Neretva utječe u Jadran u Hrvatskoj, većina njenog sliva se nalazi u Bosni i Hercegovini. Njihova nadležna Agencija za vodno područje Jadranskog mora jučer je izdala upozorenje o mogućim poplavama za donji dio sliva Neretve s očekivanim vrhom vodnog vala 29/30. ožujka 2025. što posljedično znači da je moguć je porast vodostaja i na hrvatskom dijelu Neretve.

Od utorka 1. travnja 2025. slijedi stabilnije vrijeme s manje ili nimalo oborina, te smirivanje i opadanje vodostaja u gornjim dijelovima slivova.